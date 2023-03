Algemeen

Benefietfestival voor de Volendammer bottervereniging Zaterdag 11 maart vindt het Botterfestival plaats in PX, Volendam. Tijdens dit benefietfestival zullen diverse artiesten en dj’s, onder wie J-Nius, Vast Countenance, Kees Nor en Lorem Ipsum een set ten gehore brengen. De opbrengsten van deze avond zullen naar Vereniging Behoud de Volendammer Botters gaan voor de nodige onderhoud aan de Volendammer botters. Voordat het festival begint zal er ’s middags ook veel te doen zijn voor de jeugd. Zo kunnen kinderen van 14.00 tot 17.00 uur kennis maken met de Volendammer jeugdbotter QJ1. Alle kinderen ouder dan zeven jaar zijn zonder ticket welkom om op ontdekking te gaan en samen met vrienden en vriendinnen mee te doen aan leuke activiteiten. Speel het Botterspel, gooi de trossen los en doe allerlei leuke knoopspelletjes. Met wat drinken en iets lekkers is er genoeg te doen en beleef je een fantastische en leerzame middag. Voor de kinderen die het leuk vinden is het mogelijk om je deze zaterdag ook in te schrijven voor tien zeillessen in de QJ1. Deze lessen zullen begin mei op de zaterdagochtend van start gaan. Pop- en cultuurhuis PX stelt de zaal gratis beschikbaar en de artiesten dragen kosteloos bij om zo de bottervereniging bij te staan. Het Botterfestival wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en heeft een groot gevarieerd programma. Met meerdere genres zoals alternatieve muziek, rock’ n roll, feestmuziek, techno en hardstyle in verschillende zalen, is er voor elk wat wils. De deuren openen om 19.00 uur en tickets zijn verkrijgbaar op de website en aan het loket van PX. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.