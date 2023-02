Benefietmiddag voor Eva Veerman

De grote wens van de in mei 2021 vermoorde Eva Veerman was om deel te nemen aan de Alpe d’Huzes. Het mocht helaas niet zo zijn, maar in de geest van de Volendamse gaan Theo en Margreet Bootsma op 1 juni de Franse berg trotseren. Als Team Eva zal het tweetal geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding. In de aanloop naar het evenement werd afgelopen zondag een drukbezochte benefietmiddag georganiseerd in Broek op Langedijk.

Geranne Tuijp, Carola Smit en Dick Plat treden belangeloos op in Broek op Langedijk.

Door: Elaine Delforterie

Theo en Margreet hebben de benefietmiddag samen georganiseerd. Het werd een middag met een vol programma. Onder meer Carola Smit verzorgde een belangeloos optreden, er werden hapjes en drankjes rondgebracht en aanwezigen konden lootjes kopen. De prijzen die hiermee gewonnen konden worden zijn allemaal gesponsord en liepen op tot een waarde van 500 euro. Veel van de prijzen bestonden uit dingen waar Eva van hield, zoals de wijn die zij dronk en een bon van de kledingwinkel waar zij graag kwam.

Theo en Margreet kenden Eva niet persoonlijk, maar toen ze bijna twee jaar geleden in de krant lazen dat ze vermoord was, greep dit ze zo aan dat ze direct iets wilde doen. ,,Ik kan dat nare gevoel niet wegnemen bij haar ouders, maar ik kan wel proberen het voor hen te verzachten, zodat ze altijd nog een beetje bij ons is’’, zegt Theo. De opkomst voor de benefietmiddag was groot en er werden veel loten verkocht. Aanwezigen praatten over Eva, maar er werd ook gelachen. Theo: ,,Ik ben heel tevreden met hoe het is verlopen. We doen het namelijk niet alleen voor Eva, maar ook om aandacht te vragen voor femicide.’’

Veel aanwezigen zijn bij de benefietmiddag terechtgekomen via de krant of sociale media. Ook Hart van Nederland was aanwezig voor een interview. De actie heeft het bedrag van 2770 euro opgebracht.

Het streefbedrag van 5000 euro is daarmee behaald.