BESCHILDERDE TAFELS – KERAMIEK – URNEN

T/M ZONDAG 3 OKTOBER 2021

11:00 – 17:00 uur en op afspraak

GROENLAND 21 TE EDAM

Wat ooit begon met een beschilderde tafel voor zijn dochter die op kamers ging, is dertig jaar later uitgegroeid tot een omvangrijk oeuvre van beschilderde tafels, keramieken objecten, potten en urnen.

Willem Prumper (1940) is autodidact fijnschilder en heeft zich gespecialiseerd in het schilderen op tafelbladen van door hemzelf gerestaureerde antieke Art Deco tafels. Door de tafels te bewerken met vele lagen slijtvaste coating, zijn deze kunstwerken bedoeld als

meubels voor dagelijks gebruik.



De natuur en kunststromingen van rond de eeuwwisseling, zoals Jugendstil, zijn voor hem een grote inspiratiebron. De metamorfose van de tafels begint bij de onderlaag; marmerstructuren en abstracte hemellichamen van olieverf in heldere kleuren.



De tweede laag is de fijn-schildering zelf. Gracieuze, mijmerende vrouwen zijn beeltenissen die regelmatig een tafelblad verfraaien. Ook de natuur is een dankbaar onderwerp voor zijn

kunst. Vogels, vlinders, libellen en vissen komen levensecht uit zijn penseel. Willem is tevens de oprichter van EPCO; de Edamse Pottenbakkers Combinatie. Zijn specialisme is het vervaardigen van potten en urnen. Ook zijn keramiek wordt beschilderd met de schoonheid uit de natuur.

De expositie vindt plaats in huiselijke setting zodat de intentie van deze kunst meteen waarneembaar is.

www.beschilderdetafels.nl