‘Na goedkeuring stuurt men dit voorstel naar de provincie’

Beslissing valt over Lange Weeren-plan

Morgen kan de gemeenteraad een belangrijke stap zetten richting de komst van een nieuwe woonwijk in de Lange Weeren. De afgelopen tijd werkten wethouder Marisa Kes en haar ambtelijke staf aan een plan dat besproken zal worden. Na goedkeuring stuurt men dit voorstel naar de provincie, die hier nog haar fiat voor moet geven. De ambities hierin zullen de basis vormen van een later vast te stellen ontwikkelkader. Ook daar zal de gemeenteraad zich weer over gaan buigen.

Door: Laurens Tol

Op dit moment hebben de projectontwikkelaars die grond bezitten in de Lange Weeren nog geen overeenkomst getekend. Met deze partijen zal het lokale bestuur afspraken maken als het ontwikkelkader vastligt. Het is alom bekend dat de urgentie voor nieuwe woningen hoog is in de gemeente. Alleen al in Volendam is er tot 2040 een behoefte van 1505 extra huizen. Een nieuwe wijk zal daarin voorzien, samen met het gebruik van inbreilocaties. Al eerder werd gemeld dat men kiest voor een gelijke verdeling van de soorten nieuwe woningen in derde delen. Daarbij gaat het om: sociale huurwoningen, betaalbare en ‘dure' koophuizen. Het realiseren van in totaal 1160 woningen is het uitgangspunt.

Ook het landschap is een prominent onderdeel van het Lange Weeren-plan. In dit voorstel staat dat de leefomgeving door de voornemens zelfs wordt verbeterd. Het huidige agrarische gebied zou monotoon zijn, het nieuwe landschapsplan moet de ruimtelijke kwaliteit ‘flink verbeteren’. Daarnaast is er in het voorstel veel ruimte voor waterberging. Maar liefst 150.000 m3 water kan in het nieuwe gebied worden opgeslagen. ‘Een bui die een keer in de duizend jaar voorkomt vormt het ontwerp-uitgangspunt’, zo valt te lezen. Met de waterbergende functie van de nieuwe wijk wordt de Volendammermeer in tijden van watersnood ontzien, is de gedachte.

"Maar liefst 150.000 m3 water kan in het nieuwe gebied worden opgeslagen"

Inwoners die graag fietsen of wandelen van A naar B zullen zich waarschijnlijk kunnen vinden in bepaalde delen van het plan. Daarin zijn namelijk veel wandel- en fietspaden opgenomen. Tevens zullen er voldoende parkeerplaatsen komen voor rijwielen. Hetgeen aansluit bij de ‘verwachte toenemende betekenis van fietsverkeer als reëel alternatief voor openbaar vervoer en autovervoer’. Verder wordt deelmobiliteit gestimuleerd. Dit is het delen van transportmiddelen tussen gebruikers. Deze maatregel zou leiden tot de nodige C02-reductie en zorgen voor minder auto’s in de wijk. Daarnaast staan er voornemens in voor een sportaccommodatie en een basisschool. Ook wordt er deels duurzaam gebouwd, bijvoorbeeld met hout.

Tevens nam men in het plan een financiële verantwoording op voor de investering van 11,6 miljoen in de leefomgeving van het gebied. Zo is er bijvoorbeeld 406.170 euro gereserveerd om de gronden aan de flanken te kunnen verwerven. Dit zou nodig zijn om er een 'kwalitatieve impuls’ aan te kunnen geven en het land te kunnen onderhouden. Grofweg drievierde deel daarvan is in het bezit van BPD, het overige kwart van Scholtens. Voor het ‘project Groenzicht’ is 718.185 euro geraamd. Dit moet ervoor gaan zorgen dat vanuit elke woning drie bomen te zien zijn. De waterberging is onderdeel van het ‘project Plasdras’. Hiervoor is een investering van 6,76 miljoen benodigd.

"Er is bijvoorbeeld 406.170 euro gereserveerd om de gronden aan de flanken te verwerven"

Het lijkt erop dat een meerderheid van de gemeenteraad positief is gestemd over het Lange Weeren-plan. De raadsleden werden er al een aantal keren over bijgepraat in verschillende bijeenkomsten. Dat wil niet zeggen dat alle belanghebbenden positief zijn over het plan. Zo vroeg ‘Stichting Natuurgebied Lange Weeren’ spreekrecht aan tijdens de raadsvergadering van morgen. Voorzitter Selene Bond-Veerman zal daarbij het woord voeren. Onder meer in artikelen in de Nivo liet deze stichting een ander geluid horen. De leden daarvan zien de Lange Weeren als een natuurgebied dat de leefomgeving is van veel verschillende vogelsoorten. Daarbij bedoelt men bijvoorbeeld: de lepelaar, regenwulp, kievit en torenvalk.

Als oplossing voor de woningnood ziet Natuurgebied Lange Weeren het gebruik van inbreilocaties en het tegengaan van bestaande leegstand. De wethouder wees erop dat dit onvoldoende ruimte voor nieuwe woningen oplevert. Mogelijk zal deze stichting de raadsleden gaan wijzen op het belang van het behoud van ‘de groene long’, die het gebied in haar ogen nu is. Naast Natuurgebied Lange Weeren heeft De Vooruitgang/Wooncompagnie spreekrecht aangevraagd.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering live volgen via de website van de gemeente. De bijeenkomst start om 19.00 uur met de bovengenoemde sprekers. Vanaf 19.30 uur begint de bespreking over het toezenden van het Lange Weeren-plan naar de provincie Noord-Holland.