Bestaan van het Stolphoevekerkje voorlopig veilig gesteld

Vanwege een sterk verouderend bestuur en dito kerkgangers, kon de toekomst van het Stolhoevekerkje niet meer worden gegarandeerd. Daarom werd contact gezocht met de gemeente Edam-Volendam, maar die had geen interesse om dit monumentale pand over te nemen. Het kerkgebouw is per 1 oktober 2021 overgedragen aan Stichting Oud Hollandse Kerken.

Deze stichting verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert monumentale kerkgebouwen en neemt daartoe het eigendom en beheer van de oorspronkelijke eigenaren over. Het uitgangspunt bij de verwerving is dat de kerkelijke monumenten een bijzondere, historische, architectonische of landschappelijke waarde vertegenwoordigen.

De commissie die op dit moment het kerkje onder haar hoede heeft geeft te kennen ontzettend blij te zijn met de overname en bedankt de SOHK voor het feit dat zij het behoud van het prachtige kerkje mogelijk maakt.