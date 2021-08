Beste palingjaar ooit voor de Loeges

Ger Loege (78), de stamvader van de beroemde vissersfamilie, heeft in zijn 65-jarige carrière op zee nooit eerder zo’n goed palingseizoen beleefd. Om van dichtbij mee te maken hoe het eraan toe gaat in dit succesvolle jaar, is de Nivo-verslaggever uitgenodigd om een dag mee te gaan.

Om 4.00 uur ’s ochtends zetten Ger en zijn zoons Jack, Patrick en Ger jr. koers richting hun fuiken in het Markermeer. ,,Toen ik als veertienjarige begon waren er vierhonderd vissers te vinden op het IJsselmeer. Nu zijn dat er nog slechts dertig”, zucht Ger.

De afname is een gevolg van de lange werkdagen en een overvloed aan nieuwe regels omtrent de visserij. ,,En toch is dit nog altijd het mooiste vak dat er is”, beaamt de vissersveteraan. Lees het complete verhaal in de Nivo van woensdag 18 augustus.