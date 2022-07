Bestel nu de RKAV Seizoenkaart

Voor komend seizoen biedt de RKAV een Seizoenkaart aan voor €75,-. Met deze seizoenkaart heb je toegang tot alle thuiswedstrijden van de Zaterdag 1 in de 3e Divisie én de thuiswedstrijden van de RKAV Zaal 1 in de Eredivisie

Zaalvoetbal in Sporthal De Opperdam.