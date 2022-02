Beleggingscolumn

Beurzen in 2022 beweeglijk van start

Het jaar 2022 is voor beleggers moeizaam uit de startblokken gekomen. Zowel aandelen- als obligatiekoersen daalden tijdens de eerste 7 weken van 2022. In deze column bespreken we welke marktontwikkelingen relevant waren en hoe wij de komende periode tegemoet zien.

Rusland – Oekraïne

De afgelopen weken zijn spanningen tussen Rusland, Oekraïne en leden van de NAVO verder opgelopen. De dreiging van een Russische inval in Oekraïne maakt veel beleggers onrustig. De kans is groot dat de betrokken partijen in het geval van een conflict wederzijdse economische sancties zullen opleggen. Europa is bovendien sterk afhankelijk van Russisch aardgas, waardoor een escalatie de druk op energieprijzen verder zal opvoeren.

Tot er meer duidelijk wordt over de situatie, houden deze politieke spanningen de beurzen nog wel even bezig. Het conflict zal waarschijnlijk geen verstrekkende gevolgen hebben voor de wereldwijde economische groei.

Inflatie

Als gevolg van het sterke economische herstel van de coronacrisis, zijn de inflatiecijfers wereldwijd opgelopen. Dat inflatie oploopt bij een aantrekkende economie is op zichzelf niet vreemd. Beleggers houden inflatieontwikkelingen goed in de gaten, omdat de mate van inflatie invloed heeft op toekomstige rendementsverwachtingen.

De coronapandemie heeft het echter ingewikkelder gemaakt om te anticiperen op de toekomstige inflatieontwikkeling. Tijdens de heropening van de wereldeconomie bleek het lastig om (voldoende) goederen te produceren en/of deze op plaats van bestemming te bezorgen. Dit resulteerde in hogere kosten die waarschijnlijk naar verloop van tijd weer zullen dalen. De vraag is in welke mate de inflatie zal dalen als gevolg van deze tijdelijke corona-effecten.

Centrale banken

Door de oplopende inflatie is de druk op centrale banken om actie te ondernemen verder toegenomen. Het in bedwang houden van inflatie is namelijk een belangrijk onderdeel van hun takenpakket. De maatregelen die centrale banken hiervoor inzetten, hebben een belangrijke invloed op de financiële markten. Wanneer en in welke mate centrale banken actie gaan ondernemen is nog onduidelijk. Wel maakten zij duidelijk dat ze (vervroegd) maatregelen zullen nemen om de inflatie te bedwingen. Daarom verwachten we de aankomende periode meer beweeglijkheid op de beurs bij uitspraken of beslissingen van centrale banken.

Rendementsontwikkelingen

Door de spanningen in Oekraïne, stijgende inflatieverwachtingen en aangekondigde beleidswijzigingen van centrale banken daalden zowel de koersen van obligaties als aandelen. De laatste weken nam de beweeglijkheid op de beurs af. Het stabiliseren van de aandelenkoersen is te verklaren doordat de bedrijfsresultaten beter waren dan verwacht.

Bedrijven lijken dus niet te lijden onder de stijgende inflatie. Zij zijn blijkbaar in staat om de hogere kosten door te berekenen en/of de arbeidsproductiviteit te verhogen. Analisten verwachten ook voor de komende 12 maanden dat bedrijven winstgroei blijven realiseren. Wij zien de komende periode daarom met optimisme tegemoet, al moeten beleggers rekening houden met meer beweeglijkheid op de beurs.

Jaap Steur

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer.

Care IS Vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

0299-720961

info@care-is.nl

www.care-is.nl