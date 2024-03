Bevlogen over werk in de wolken

In zijn werkschuur van het prachtige eco-huis hangt een foto, die exemplarisch is voor hoe André Stuijt gedijt en zijn omgeving wil laten gedijen. Te midden van ploeggenoten van FC Volendam die – drie decennia geleden – een doelpunt vieren in de eredivisie. ,,Zonder allerlei gebaartjes, dat púre juichen, mét elkaar. Dát dus”, doelt hij op het in verbinding blijven met elkaar. In de afgelopen 31 jaar was dat zijn credo als luchtverkeersleider en in zijn functie ‘in de toren’ als supervisor. Vorige week klonk ‘cleared for take off’ voor het laatst, want de 53-jarige Volendammer was letterlijk klaar voor vertrek en gaat verder als… boomverzorger. ,,Dit gordijntje van de show gaat dicht, ik ben dankbaar dat ik het heb mogen doen en heb kunnen afsluiten zoals ik dat wil. Achterom kijkend, wilde ik de laatste jaren in tijden van opgelegde datagedreven regeltjes van boven nog wel eens de tegenbalans zijn.” Een verhaal over weeskind voelen, turbulentie, narcistische trekjes en buikbeslissingen.