Bewoners Katwoude plaatsen waarschuwingsborden

Langs de Hoogedijk in Katwoude hebben bewoners verschillende waarschuwingsborden opgehangen. De borden zijn gericht aan te hard rijdende automobilisten. ‘Mijn kind fietst hier’, ‘Bram is 3 jaar en ziet géén gevaar’, ‘ook hier gas eraf’ en ‘hier wandelt je opa uit Volendam’, het zijn slechts enkele van de leuzen die langs de hele weg te zien zijn.

De geasfalteerde weg die door Katwoude loopt wordt door veel automobilisten als racebaan gebruikt. Hoewel je er 60 mag rijden – en door het bebouwde gedeelte 30 – voelen veel mensen de drang om het gas verder in te trappen.

Vorig jaar nog vloog een Porsche uit de bocht en belandde in het water. In Katwoude zijn al veel verkeersongevallen geweest. De bewoners zijn er klaar mee. In de hoop een stukje bewustwording bij voorbijgangers te realiseren hebben zij de handen uit de mouwen gestoken.