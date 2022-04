Bewoners Narcissenstraat betreuren verlies gemeentebomen

Van een Nivo-lezer woonachtig in de Narcissenstraat kreeg de redactie de vraag eens in het groenbeleid van de straat te duiken. ,,Er staat hier nog maar één gemeenteboom overeind, de andere acht zijn weg door verwaarlozing en door bomenhaters”, zegt de Volendammer.

,,We zouden acht verwijderde bomen graag herplant zien worden, maar volgens Groenvoorziening is dat niet mogelijk vanwege kabels die ondergronds in de weg zouden liggen.” Deze claim wordt bevestigd door een woordvoerder van de gemeente.

Wat de gemeente echter niet kan bevestigen is dat de acht bomen in kwestie zijn verwijderd ‘door verwaarlozing en bomenhaters’. ,,Mede door de stormbeschadiging van de afgelopen jaren werden de bomen dusdanig slecht dat ze weg moesten. Er staan er momenteel nog twee.”