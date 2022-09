,,Het is geen vijf vóór twaalf meer, het is inmiddels vijf óver twaalf”

Bewoners Oude Kom wonen 'in een gebied zonder wetten'

Begin mei werd de voorpagina van de Nivo ontsierd door een schrijnend verhaal over de continue stroom aan rondzwervende cocaïnewikkels in de Oude Kom. Een krap halfjaar later is de situatie nog niet verbeterd. Het is volgens buurtbewoners zelfs nóg erger geworden. In de Warandazaal van De Jozef komen de buurtbewoners samen met ondernemers en vertegenwoordigers van Wijkraad Oude Kom om de problematiek te bespreken. ,,De Oude Kom verandert ’s avonds in een gebied zonder normen, waarden en wetten”, zegt één van de aanwezigen. ,,Jongeren hebben de vrije hand om te doen en laten wat ze willen. Zónder toezicht. Er wordt drugs gebruikt en verhandeld, tieners liggen bewusteloos op straat en op zondagochtend starten we onze dag geregeld met het wegspoelen van bloedsporen die de nachtelijke vechtpartijen achterlaten.”

De bewoners en ondernemers uit de Oude Kom zijn ten einde raad. ,,Al jaren kloppen we bij de gemeente aan met verhalen, waarschuwingen en zelfs videobeelden en foto’s als bewijsmateriaal. Nooit wordt er iets met onze informatie en noodkreten gedaan.” De ingezetenen hebben de afgelopen maanden een dusdanige negatieve kentering opgemerkt, dat ze hebben besloten de publiciteit op te zoeken. ,,Als er op de dijk iets te doen is, begint het al met de asociaal geparkeerde fietsen”, briest een bewoner van de wijk. ,,Niet alleen het terrein van De Jozef wordt helemaal vol gezet, maar ook mijn privé oprit moet eraan geloven. Wekelijks zetten jongeren hun fietsen op slot aan mijn hekje, waardoor ik mijn eigen poort niet meer uit kan. Wat we in De Jozefstraat, Sijmen Molstraat en op het Doolhof meemaken is ongehoord. De gemeente zou na moeten denken over een openbare, beveiligde fietsenstalling langs de oever nabij de kruising Populierenlaan – Julianaweg.”

Dealen

Volgens zowel de bewoners als de ondernemers hebben de massa’s fietsen een aantrekkingskracht op drugsdealers. ,,Op zaterdagavond en op feestdagen hangen er steevast louche figuren rond de plaatsen waar veel fietsen staan. Ik zie het vanuit mijn woning gebeuren. Vaak staan ze hele avonden in een auto tegenover mijn woning illegaal geparkeerd. Die auto verlaten ze geen moment. Om de zoveel tijd komt er even iemand naar ze toe lopen en gaat het raampje open. Het merkwaardige is dat als er overdag een auto op die plek staat, er gelijk een bon wordt uitgeschreven. Maar als het om drugsdealers gaat en er ís eindelijk een keer een agent in de buurt, dan wordt er alleen een kort babbeltje gemaakt met de bestuurder. Vervolgens gaat de auto een blokje om en staat hij vijf minuten later weer exact op dezelfde plek. En zo gaat het tot diep in de nacht verder.”

‘Er wordt drugs verhandeld op het schoolplein alsof het de normaalste zaak van de wereld is’

Een andere Oude Kom bewoner geeft bijval: ,,Het is tragisch. Je ziet het voor je neus gebeuren en je kunt er niets aan doen. Ik heb meegemaakt dat ik op een zomerse dag in de vroege avond nog met mijn kinderen op straat speelde en dat we in het steegje naast onze woning snuivende tieners troffen. Week in, week uit lopen de dealers ’s avonds open en bloot door onze straten. Er wordt drugs verhandeld op het schoolplein alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Niemand die ze het vuur aan de schenen legt. Het voelt ’s avonds alsof we in een wetteloos gebied wonen. Overdag is het een ander verhaal. Als er boetes kunnen worden uitgeschreven voor te lang geparkeerde auto’s, dan zien we wel blauw op straat. Laatst heb ik een boa geadviseerd ’s avonds terug te komen om een aantal dealers in de kraag te vatten. Maar dat ging nog lastig worden want zijn werkdag zat er om vijf uur op. Wij als bewoners maken ons ontzettend veel zorgen over de verloedering van de Oude Kom én de toekomst van onze jeugd, maar het lijkt de gemeente, politie en boa’s niet te interesseren.”

Oproep aan gemeenteraad

,,Wekelijks hebben we te maken met openbaar drugsgebruik, wildplassen én –poepen, vandalisme, wapens op straat, geluidsoverlast, vechtpartijen, asociaal geparkeerde fietsen”, somt een dame op. ,,Het zijn taferelen die je tot voor kort alleen in nieuwsberichten over Amerikaanse gettowijken meekreeg, maar in de Oude Kom van ons eigen dorp speelt het ook wekelijks. We moeten waken voor het moment waarop er iets gebeurt dat niet meer terug te draaien is. En als het in dit tempo doorgaat, duurt het niet lang meer voor dat moment aanbreekt.” De bewoners, ondernemers en Wijkraad Oude Kom gaan collectief stappen ondernemen. De tientallen aanwezigen verwachten dat de gemeenteraad hetzelfde zal doen. ,,De gemeenteraad moet zich in het belang van de jeugd en de Oude Kom acuut over dit onderwerp buigen. Dit móet opgelost worden. Het is geen vijf vóór twaalf meer, het is inmiddels vijf óver twaalf.”