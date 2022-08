Een vrijwel onbekende manier om zorgeloos eerder te kunnen stoppen met werken

Beyond Numbers; onafhankelijk en deskundig financieel advies

Een vrij onbekend beroep dat aan een opmars bezig is in het financiële landschap is ‘financieel planner’. ,,Onder de vlag van mijn bedrijf Beyond Numbers help ik ondernemers, maar ook werknemers en gepensioneerden, met het maken van belangrijke financiële keuzes over privé geldzaken zoals bijvoorbeeld (eerder) stoppen met werken”, zegt eigenaar Ronald Sier. ,,Wij zijn een soort financiële regisseur, een vertrouwenspersoon ook. En omdat we niet aan productverkoop doen, adviseren we 100% onafhankelijk. Wel zo belangrijk."

,,Bijna iedereen krijgt op een bepaald moment maken met keuzes over je eigen leven waarin geld een belangrijke rol speelt”, begint Ronald Sier. ,,Beyond Numbers is gespecialiseerd in advies en begeleiding bij dergelijke belangrijke beslissingen. Denk aan (eerder) stoppen met werken, grote uitgaven willen doen en de keuze om te gaan sparen of beleggen als je vermogen hebt. Ook het regelen van geldzaken bij overlijden of wilsonbekwaamheid (dementie) is iets wat voor veel mensen belangrijk is. De focus ligt daarbij sterk op het behalen van financieel- en belastingvoordeel voor onze relaties. Onze aanpak is altijd vanuit een soort helikopterview en iemands totale, financiële plaatje. En die aanpak blijkt onbekend en tegelijkertijd uniek te zijn, merken we.”

Moeilijke financiële keuzes worden makkelijk

Alles begint bij het leren kennen van het verhaal achter de klant. ,,Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en eigen positieve of negatieve ervaringen met geld. Dat is belangrijk om te weten want geld brengt ook allerlei emoties met zich mee. Daarom starten we altijd met een uitgebreid gesprek over wat mensen belangrijk vinden. We laten onze klanten nadenken over wat ze nog willen in hun leven en stellen vooral vragen over hoe de ideale toekomst eruit zou zien.

‘Het resultaat is dat mensen vooral rust in hun hoofd hebben over hun geldzaken.’

Dat gesprek wordt altijd als zeer prettig ervaren, want hoe vaak spreek je met een onafhankelijk en deskundig adviseur over jouw eigen toekomst? Vervolgens brengen we de toekomst in beeld met behulp van specialistische software met als doel om dat ideale plaatje ook daadwerkelijk te gaan realiseren. We geven dit inzicht op een dusdanig overzichtelijke wijze, dat alles in een oogopslag zichtbaar is. Ik zeg altijd: ‘ik maak een foto van nu en een film van de toekomst’.” ,,We houden bij het maken van deze film rekening met letterlijk alle financiële aspecten”, vervolgt Ronald. ,,Van salaris tot pensioen. Van winst tot vermogen. Van inflatie tot rendement. En inclusief alle belastingen die van toepassing zijn. Zo weten we zeker dat we niks missen en dat we altijd het juiste advies kunnen geven, inclusief belastingbesparingen. Overigens hebben we natuurlijk geen glazen bol staan.

‘Ik zeg altijd: ‘ik maak een foto van nu en een film van de toekomst’’

Door onze specifieke aanpak zijn we echter wel in staat om een nauwkeurig, realistisch en vooral persoonlijk toekomstbeeld te schetsen. We merken dat mensen alleen dit inzicht al als een openbaring ervaren, omdat ze eindelijk weten waar ze aan toe zijn. En bovendien is er vaak meer mogelijk dan van tevoren wordt gedacht.” ,,Neem bijvoorbeeld een ondernemer of werknemer die graag (eerder) wil stoppen met werken. Aan de hand van alle financiële gegevens van de relatie werken wij de verschillende scenario’s uit, zoals bijvoorbeeld stoppen met werken op 60, 62 of 65 jaar. Vervolgens brengen we overzichtelijk en tot op de euro nauwkeurig in beeld of hun wensen te realiseren zijn. Zodat mensen letterlijk zien wat de verschillen zijn op korte én lange termijn. Het is belangrijk om juist het lange termijn effect te laten zien. Immers, dit soort keuzes maak je één keer in je leven en dat wil je dan wel goed doen. Door de verschillende scenario’s ontstaat er context, waardoor moeilijke financiële keuzes opeens enorm makkelijk worden. Het resultaat is dat mensen met een gerust hart een beslissing kunnen nemen en hierdoor ook vooral rust in hun hoofd krijgen over hun geldzaken.”

Docent

Ronald is niet alleen adviseur maar ook docent in financiële planning voor collega-adviseurs uit heel Nederland. De trainingen worden vooral geprezen om de combinatie tussen vakinhoud en de menselijke kant van het vak. ,,Financiële planning gaat mijn inziens eerst over het verhaal van onze klanten. Ik ga er dan ook ver in om de relatie te leren kennen, want alleen dan ben ik in de gelegenheid om het juiste advies te geven en begeleiding te bieden. We begeleiden onze relaties bijvoorbeeld naar een vermogensbeheerder, notaris of (online) productoplossing. En in veel gevallen zijn deze partijen bereid om een korting te geven voor onze relaties. Immers, wij hebben alles al voorbereid en geadviseerd. Bovendien werken we vaak samen met de accountant of boekhouder, zodat we onze relaties ontzorgen.” Ronald is van mening dat hij een ontzettend dankbaar vak uitoefent. ,,Mensen hebben vaak vage plannen voor later. Ik mag ze helpen om dit concreet te maken én ook om die plannen daadwerkelijk te realiseren. Mensen zijn ons vaak dankbaar en dat is natuurlijk waar je het voor doet.”

Ga voor meer informatie naar www.beyondnumbers.nl of neem telefonisch contact op: 0299 - 235 666. In aflevering 7 van Business Vision is Ronald Sier aan het woord over zijn vak als vermogensplanner; klik hier voor de video.