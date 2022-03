Bezoek boerderij t’ Nest en soos

Afgelopen week zijn de jongeren van de donderdagavondgroep bij de boerderij geweest van melkveehouderij Oortwijn-Hellingman aan de Zesstedenweg in Warder. Een jaarlijks terugkomend uitje om een kijkje te nemen in de melkput, koeienstal, kalfjes en de lammetjes.

Het was weer een zeer informatieve en gezellige avond en hebben daarna op de club nog even lekker warme chocolademelk en een wafel met slagroom genuttigd. Zaterdag was er weer maandelijkse soos en hebben we bingo gespeeld. Iedereen had een prijsje.

Ook dit was weer een feestelijke avond met gezellige muziek, lekkere hapjes en drankjes. Sandra en Darin, bedankt voor jullie gastvrijheid. En vrijwilligers, weer bedankt voor de hulp en het vervoer naar de boerderij.