‘Is dat er nou ientje van die Rus?’

Bijnamen, wist je dat…

Inderdaad. Met die vraag ontstond – wellicht onbedoeld – de bijnaam Rus. Deze is afkomstig van de familie Stroek. Het schijnt dat een zekere Stroek met Napoleon mee naar Rusland ging om het land te veroveren. Deze man overleefde de tocht naar Rusland en eenmaal terug in Volendam kreeg hij een kind. Toen een familielid op visite kwam om ‘kindje te kijken’ was het eerste wat deze in kwestie vroeg… U raadt het al…

Door Jan Koning

‘Is dat er nou ientje van die Rus?’ De bijnaam gaat nog steeds van generatie op generatie en Piet ‘Rus’ draagt deze met trots. Zijn dubbelpartner van weleer dan. Hein Buijs (Vik). Volgens de oud-profvoetballer en levende legende Henny Vik moeten we de oorsprong van de bijnaam zoeken in een familielid met een kort lontje. Hoewel ik me daar gerust in kan vinden – er zijn tenslotte genoeg ‘Vikken’ die vrij licht ontvlambaar zijn – wijst onderzoek uit dat het verhaal niet correct is. De bijnaam Vik komt voor het eerst voor in de geschiedenisboeken in het begin van de 19e eeuw. Een zekere Hein Schilder had een winkeltje in levensmiddelen, zogeheten victualiën. Wanneer de vele vissersvloot op zaterdag ‘boeskippe’ gingen doen voor een week aan boord, werd gezegd dat ze gingen ‘victualen’. Met grote zekerheid is aan te nemen dat de bijnaam Vik een verbastering is van Vic, wat weer afkomstig is van het winkeltje van Hein Schilder. De eerste Vik die Volendam ooit kende.