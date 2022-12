Bijzondere momenten tijdens WereldLichtjesDag in Stolphoevekerkje

Zondagavond 11 december was het WereldLichtjesDag. Het Stolphoevekerkje zat bomvol met zo’n 120 ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, familie, vrienden en vriendinnen. Ook werd er vanaf 55 apparaten via de livestream meegekeken.

De nadruk ligt op het aansteken van de kaarsjes en het noemen van de namen, maar ook was er mooie muziek. Frank en Laurie speelden en zongen vijf liedjes: Angel, Precious Child (speciaal geschreven voor WLD), I Still cry, Grijs en Noem een dag. Frank begeleidde ook Romée, zij heeft een liedje opgedragen aan haar vriend Rowan. Slechts één maand na de diagnose overleed Rowan afgelopen juni aan de gevolgen van melanoomkanker. Rowan mocht maar 22 jaar oud worden. Zijn ouders, zusjes, oma, goede vrienden en zijn grote liefde Romée herdachten hem zondagavond. Romée schreef een liedje voor Rowan, waarmee ze meer bewustzijn voor kanker wil creëren onder jonge mensen en bovendien zamelt ze geld in voor de Antonie van Leeuwenhoek Foundation, voor onderzoek naar kanker. Zoals ze dat zelf zegt, is dat het enige wat ze nog kan doen als ode aan haar eerste en meest mooie liefde en voor alle mensen die met kanker leven, of het nog gaan krijgen. Het was ongelofelijk bijzonder en krachtig dat ze haar liedje voor Rowan in het kerkje wilde zingen tijdens WereldLichtjesDag.

Jenny Michaelis, mama van Jax en Macy en Gerda Lof, mama van Denise, droegen gedichten voor. Ook werd het sprookje van de vliegerpost verteld voor de kleinste aanwezigen (en dat waren er best veel). Tijdens de herdenking werd ook de Hemelbrievenbus onthuld. Daarin kan men een bericht of brief achterlaten voor een dierbare die wordt gemist. De brievenbus heeft sinds maandagavond haar tijdelijke plekje in de Mariakerk. In het nieuwe jaar krijgt de brievenbus haar definitieve plek op de begraafplaats in Volendam, als de herinrichting klaar is. Alle aanwezigen kregen na afloop een hemelpost-setje met drie kaarten en een mooie pen mee naar huis.

Begin november is er een oproep gedaan waarna heel veel scholen en kinderdagverblijven aan de knutsel geslagen zijn met de kleurplaat van een vlieger. De juffen en meesters vertelden dan waarom deze vliegers gemaakt worden. Dat er op veel plaatsen heel veel verdriet is omdat sommige families een dierbare in hun midden missen. Tijdens het knutselen aan de vliegers zijn mooie gesprekken ontstaan tussen de kinderen. Los van de mooie decoratie in het kerkje boden de vliegers ook heel veel troost... er wordt meegeleefd. Maandagavond zijn alle vliegers en hemelbrievenbus naar de Mariakerk gebracht. Daar mogen de vliegers tot Driekoningen blijven hangen en kan iedereen de prachtige vliegers nog bekijken.