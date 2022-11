Bijzondere muziek met een lach en een traan, in de Kerk van Beets

Maak kennis met Klezmagic, een jonge klezmer- en Balkanband uit Amsterdam. Ze brengen voornamelijk traditionele muziek uit de Joodse en de Balkan-klezmertraditie.

Klezmagic is in 2008 ontstaan op de Muziekschool Amsterdam, op initiatief van Emirhan Tuga, een Turkse klarinettist die de droom had om Nederlandse jongeren in aanraking te brengen met Balkanmuziek.

Typisch voor klezmer is de zeer expressieve melodie, die heel opgewekt kan klinken maar tegelijk melancholisch of weemoedig. Een mooi beeld om dit te omschrijven is: lachen met tranen.

Na de muziekschool te hebben afgerond zijn de muzikanten uitgegroeid tot een zelfstandige groep jonge muzikanten tussen de 20 en 27, jaar met een passie en persoonlijke liefde voor deze muziek, die zich laat inspireren door de Amsterdam Klezmer Band, Goran Bregovic en het Barcelona Gypsie Balkan Orchestra.

In de afgelopen jaren speelden ze onder andere op het hoofdpodium van de Aprilfeesten, het weekend van de Rollende Keukens, het jaarlijks Balkanmuziekfestival Hayde! in de Meervaart en in het voorprogramma van de Amsterdam Klezmer Band tijdens Club Amsterdam Klezmer in Mezrab. Tijdens de zomers van 2020 en 2021 waren ze op tournee door Europa en speelden ze openluchtconcerten in verschillende steden in o.a. Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

Toegang € 20,00