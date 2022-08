Billy van Duijl na debuut als zestienjarige: ‘Dit overtreft alles’

De speaker van FC Groningen zei het er voorafgaand bij het voorlezen van de opstelling in de Groene Kathedraal al bij. ‘Zestien jaar’. Inderdaad. Billy van Duijl, zestien en zonder al te veel zenuwen. Hij debuteerde enkele maanden geleden al stoïcijns in Jong FC Volendam en enkele dagen later in de hoofdmacht, uit tegen FC Dordrecht. Ook bij zijn eerste minuten in de eredivisie was er geen sprake van bovenmatige spanning. ,,Ik zag het tijdens de trainingen doordeweeks al dat de kans aanwezig was dat ik zou mogen beginnen. Vanmorgen kreeg ik het te horen en dat was eigenlijk een opluchting. Dat klinkt misschien gek om als zestienjarige te zeggen, maar dat voelde zo omdat het er al enkele dagen naar uitzag”, zei de Volendammer na afloop van de competitie-opening tegen FC Groningen.

Bij opkomst had hij ook geen moment van bibberen. ,,Ik weet wat ik kan en wat mijn mindere punten zijn. Ik word niet zo snel zenuwachtig. Toen ik het veld opkwam, keek ik even om me heen, zo’n groot stadion. Het was vooral kippenvel wat ik had, geen faalangst. In de wedstrijd was ik vervolgens niet echt tevreden met mijn eigen spel, vooral omdat ik aan de bal meer kan brengen, daar ligt mijn kracht. Maar we hadden een bepaalde opdracht wanneer zij hoog druk zouden zetten, dan moet je sneller de spits zoeken en geen onnodige risico’s nemen.”

,,Verdedigend heb ik het tegen hun sterke spits (Strand Larsen, red.) wel goed gedaan. Dat andere, indribbelen met de bal of een strakke bal inspelen tussen de linies, dat komt nog wel.” Eén keer was hij behoorlijk opgelucht. ,,Die spits draaide weg en kon schieten, toen was ik wel blij dat Filip de bal pakte.”

Het jongensboek van Van Duijl kreeg zo weer een nieuw hoofdstuk. Veel van zijn vrienden en generatiegenoten hadden zich voor de wedstrijd verzameld in een café. ,,Op Chersonissos. Daar hebben ze de wedstrijd bekeken. Mijn telefoon zal wel vol staan met berichten.” Voor Van Duijl geen dergelijke vakantie. ,,Dit had ik natuurlijk nooit durven dromen, dat ik hier zou staan.” In februari speelde hij nog in de Onder 17 van de FC. ,,Als ik een jaar geleden een droom had mogen uitspreken, was dat minder geweest dan dit. Dit overtreft alles.”

Hij beseft dat FC Volendam bezig is om zich in de laatste linie te versterken en hij nu speelde omdat Josh Flint afwezig was. ,,Ik weet dat er nog een speler voor de verdediging kan worden gehaald. Dat kan me dan mijn plek kosten, maar je moet ook realistisch zijn. Ik ben heel jong en dan hoop ik het bij Jong FC goed te doen, zodat ik er bij kan blijven.”