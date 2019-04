Billy’s Koningsspelen voor 1.300 kinderen

Voor de zevende keer werden afgelopen vrijdag door Sport-Koepel de Billy’s Koningsspelen georganiseerd. Het is een gigantische operatie want in totaal 1.300 kinderen namen deel aan 13 verschillende sporten op 9 locaties.

In twee sessies vinden de Billy’s Koningsspelen plaats, met de start om 09.00 uur voor de groepen 5-6 en 13.00 uur voor de groepen 7-8 in sporthal Opperdam. Na de toespraken en openingshandeling door burgemeester Lieke Sievers en Wim Jonk, werden de leerlingen met een touringcar-bus en busjes naar de sportlocaties gebracht, namelijk sporthal De Seinpaal, zwembad De Waterdam, het tenniscomplex van TV Dijkzicht, PX (waar het dansen plaatsvond), de velden van de RKAV Volendam en de Opperdam. Het thema van de Billy’s Koningsspelen 2019 was “Water”.