Bingoavond supportersvereniging FC Volendam op 12 november in de Jozef

‘Eindelijk de bingoavond voor de leden van de supportersvereniging’, trapt de uitnodiging voor de altijd gezellige avond af. De leden van de FC Volendam supportersvereniging zijn weer eens toe aan een bingoavondje in de Jozef.

Ondanks verdere beperkingen in recent aangekondigde coronamaatregelen is gebleken dat het wel mogelijk is om de bingoavond doorgang te laten vinden. Op vrijdagavond 12 november vanaf 18.30 uur opent de Jozef haar deuren voor alle leden van de supportersvereniging.

Iedereen die wenst deel te nemen dient zijn of haar ledenpas én QR-code mee te nemen naar de Jozef. De organisatie is ervan overtuigd dat het een geslaagde avond met veel oude én nieuwe prijzen gaat worden.