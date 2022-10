Bisschop gaat voor tijdens viering 60-jarig jubileum Mariakerk

Onder flink wat belangstelling is zondag het zestigjarig jubileum van de Mariakerk gevierd. Monseigneur Hendriks, de bisschop die in Volendam een bekend gezicht is aangezien hij meerdere malen per jaar op ons dorp voorgaat bij de Vormselvieringen, ging voor tijdens de herdenkingsdienst. Dat deed hij samen met pastoor Paul Stomph, pastoor Eric van Teijlingen en kapelaan Anton Goos.

Op vrijdagavond 1 juni 1962 heeft de toenmalige bisschop van Haarlem, monseigneur J.A.E. van Dodewaard, de Mariakerk aan de Julianaweg te Volendam geconsacreerd. In de zestig tussenliggende jaren zijn er naast de talloze begrafenissen, (Kerst)concerten en trouwmissen, ontelbaar veel kinderen gedoopt. Duizenden kinderen hebben er hun Eerste Communie gedaan of het sacrament van het Vormsel ontvangen.

Het werd zondag een plechtige Heilige mis, uit dankbaarheid, waarbij het gemengd koor van de Mariakerk de zang voor haar rekening nam. Vanwege het feestelijke karakter werd er na afloop van de viering koffie geschonken.

Zaterdag 15 oktober

Komende zaterdag zal er tijdens de avondmis van 19.00 uur nogmaals aandacht worden geschonken aan het 60-jarig bestaan van de Mariakerk. Tijdens deze viering zal de zang worden verzorgd voor het Nieuwe koor onder leiding van dirigente Juliette Besijn. Ook dit belooft een mooie viering te worden.

De pastores, het kerkbestuur en de parochieraad R.K. Parochie van de HH Maria en Vincentius hopen dat de mensen willen bewijzen dat deze kerk het waard is om nog vele jaren dienst te doen. Als een plaats waar we nog veel lief en hopelijk weinig leed met elkaar delen, maar waar we hoe dan ook in verbondenheid met elkaar samen dierbare momenten kunnen en mogen vieren.