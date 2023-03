Algemeen

Bittere nasmaak bij opening Theo Tol Wat een feestelijke week had moeten zijn voor Intersport Theo Tol, is een week geworden met een bittere nasmaak. Theo Tol opende 1 maart de deuren in een nieuw pand in Winkelcentrum de Stient. Met een ballonnenboog voor de deur en verschillende acties om de nieuwe start te vieren zag de week er rooskleurig uit. Al na een paar dagen werd de feeststemming bedorven. Een paar mannen grepen ruim tien jasjes van een kledingrek dat buiten stond. ,,Ze renden snel weg, maar gelukkig zagen we het gebeuren dus konden we erachteraan”, zegt Dennis Tol, mede-eigenaar van de winkel. ,,We hebben er een te pakken gekregen, maar die anderen waren al uit zicht.” De winkeleigenaren hebben direct aangifte gedaan en zijn wachtende op meer informatie van de politie. Camerabeelden van de diefstal worden onderzocht, maar vanwege het feit dat de verdachten petjes droegen zullen ze moeilijk te herkennen zijn. Tol schat dat zijn winkel 800 euro verlies maakt op de overval. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.