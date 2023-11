BLANKO en P.J.M. Bond bundelen krachten voor een in-store optreden

Wanneer twee grote aanstormende artiesten uit hetzelfde dorp hun albums uitbrengen in dezelfde maand, moet dat wel op een bijzondere wijze gevierd worden. Afgelopen vrijdag bracht BLANKO zijn album 'More music by BLANKO' uit en dit vierde hij niet alleen. Ter ere van zowel zijn eigen album als de release van 'In Our Time', het album dat P.J.M. Bond twee weken geleden uitbracht, speelden zij samen in de platenzaak Jan Cas Sombroek.

Tijdens de soundcheck druppelden er al wat mensen binnen. Weer of geen weer, echte muziekfanaten trotseren iedere bui voor een goed staaltje livemuziek. Dit bleek ook vrijdag zo te zijn. Het was lekker druk in de winkel toen de twee begonnen met spelen. De set ging van start met vier nummers van P.J.M. Bond waaronder Cross Country Snow en My Old Man die hij gezamenlijk met BLANKO van te voren had ingestudeerd. Melancholische muziek gebaseerd op Hemmingway en in-your-face rock 'n roll gaan blijkbaar wonderbaarlijk goed samen.

Met de loopjes op de toetsen van Paul en de spontane gitaarsolo's van Jan vulden zij elkaar perfect aan en klonk de set, hoewel het twee verschillende repertoires waren, toch als één geheel. Nadat zij het publiek lieten meezingen bij het nummer Big Two-Hearted River: Part II, was het vervolgens de beurt aan de muziek van BLANKO. Dreams, Stop The Clock en She Makes A Dead Man Dance werden prachtig uitgevoerd in een stripped version. Bij de single Give What You Got To Give en Just Say It Is nodigde BLANKO gastzangeres Miche uit om twee nummers mee te zingen. Het optreden eindigde met het vrolijke Ways of The World waarna er een rij vormde aan de kassa van mensen die er geen genoeg van konden krijgen en de platen van beide muzikanten op vinyl of cd wilden aanschaffen. Met een praatje en een biertje kwam deze avond tot een gezellig einde.

De officiële releaseshow van BLANKO vindt 16 november plaats in de Melkweg en daar zijn nog kaarten voor te verkrijgen via de website van BLANKO of de Melkweg.