Het leven lacht Jan de Witte weer toe

BLANKO komt met knallende rockshow naar PX

Voor het eerst sinds Jan ‘de Witte’ afscheid nam van 3Js om zijn droom – een carrière als soloartiest – na te jagen, gaat het hem voor de wind. De pandemie maakte dat BLANKO tegen een achterstand van bijna drie jaar aan kwam te kijken. Onzekerheid en uitputting stonden aan de basis van een donker debuutalbum. Maar BLANKO is herrezen. Een nieuwe band, single, een clubtour én een nieuw album in het vooruitzicht hebben de muzikant eindelijk gebracht waar hij wil zijn. Op zaterdag 29 oktober staat BLANKO als headliner op het Art-up Festival in PX. ,,We gaan de ultieme rockshow neerzetten. Eíndelijk kan de wereld kennismaken met BLANKO.” Door Kevin Mooijer

Sinds maart dit jaar hebben Jan en zijn band al ruim veertig optredens in de vingers. ,,We zijn vier keer per week on the road. Dat werpt zijn vruchten af; we raken genadeloos strak op elkaar ingespeeld!” De frontman wordt gedreven door nieuw vuur en enthousiasme. Tegenslagen als een emigrerende bassist en een drummer met een overvolle agenda leggen hem geen strobreed in de weg. ,,Met Thom Heusinkveld heb ik de beste rockdrummer van Nederland binnen weten te halen. En toen ik bassist Thomas Rikkers op Noorderslag zag spelen in 2019 dacht ik: ‘Als Kobus – de voormalige bassist - ooit stopt, dan móét ik deze gast hebben’. Thomas’ spel en zijn attitude op het podium maken dat hij een echte killer is. Perfect voor de nieuwe BLANKO.”

Hervonden geluk

Waar Jan voorheen alle instrumenten in de studio voor eigen rekening nam, spelen de bandleden nu zélf hun partijen in. ,,Mijn nieuwe tracks hebben daardoor een echte bandjessound gekregen”, zegt frontman. ,,Het grote voordeel is dat we de muziek die we uitbrengen ook live kunnen waarmaken.” Het eerste wapenfeit van de nieuwe werkwijze is BLANKO’s single ‘Bored’. ,,Het is het eerste nummer van mijn nieuwe album dat volgend jaar uit zal komen.

‘Af en toe in een poffertjestent spelen neem ik op de koop toe’

De Britpop-achtige bandjessound is voelbaar in ‘Bored’. Waar ik me voorheen telkens opnieuw moest uitvinden, heb ik nu voor het eerst de luxe om de reactie van het publiek te meten bij het spelen van nieuw werk. En dat zorgt voor ongelofelijk veel energie!” Jans nieuwe injectie met levensvreugde komt niet alleen tot uiting op het podium, maar ook de boodschap en videoclip van zijn single ‘Bored’ spreken boekdelen. ,,Het liedje is een soort wake-up call voor iedereen die in een sleur zit. Het leven is wel degelijk de moeite waard. Ook al is het nu klote, het komt weer goed. De boodschap is natuurlijk cliché, maar is daarom niet minder waard.” De videoclip van ‘Bored’ bestaat uit een reeks foto’s van gelukkige mensen. ,,Na een online oproep kreeg ik werkelijk honderden foto’s ingezonden. De videoclip is te gek geworden. Breng een bezoekje aan mijn YouTube-kanaal en ik kan je garanderen dat je blij wordt als je hem hebt gezien!”

Clubtour

,,Eíndelijk begint het te lopen”, zegt Jan op bescheiden toon. ,,Eíndelijk kan ik de wereld laten zien wie BLANKO is. Tot eind november zijn we meerdere keren per week geboekt, we doen mee aan de Popronde en deze week start mijn eigen clubtour. Voor het eerst sinds de oprichting van BLANKO lacht het leven me weer toe. Als ik daarvoor zo nu en dan in een poffertjestent moet spelen, dan neem ik dat op de koop toe.” Jan lacht: ,,Laatst werden we geboekt door een poffertjesrestaurant in Dordrecht. Met mijn ziel onder mijn arm stapte ik in de auto. Maar daar aangekomen zag ik dat er echte rockers achter de bar stonden. Het bleek een kroeg een fantastische sfeer te zijn. Toen we ’s avonds stonden te knallen stroomde de hele tent vol. Na afloop ben ik de zaal nog even ingegaan. De reacties van het publiek waren geweldig. Ik tel de dagen af tot 20 oktober, de aftrap van de clubtour.” Tijdens negen met rock-’n-roll doordrenkte shows doet BLANKO iedere uithoek van Nederland aan. ,,De show duurt anderhalf uur en bestaat uit nieuw werk, bestaande nummers én covers. We doen íets minder aan choreografie, maar dat zetten we recht met meer groovy rock.” Toch zou BLANKO BLANKO niet zijn als hij niet goed was voor een arsenaal aan show- en verrassingselementen. ,,We gaan de ultieme rockshow neerzetten. Kom op zaterdag 29 oktober naar het Art-up Festival in PX en maak kennis met BLANKO!”

Fotocredits: Frank Lodder