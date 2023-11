Blanko spetterend in De Melkweg

Op papier was het de presentatie van zijn nieuwe (tweede) album, in de praktijk werd het een regelrechte raketlancering in hartje hoofdstad. Met intense en energieke rockpop zorgden Jan Schilder (de Witte) en zijn mannen van BLANKO dat de vonken er van afvlogen in de kleine zaal van muziektempel De Melkweg. Door: Eddy Veerman

Foto: Lisa Hussaarts

De Volendammer, onder meer bijgestaan door zijn dorpsgenoten Peter Steur (toetsen) en Jordy Tuijp (gitaar), dankte na de openingsact in oprechte nederigheid de mensen die er op af waren gekomen. Eén van hen verblijdde hij met een vinyl-exemplaar van ‘More Music by BLANKO’, ten teken dat die officieel was uitgereikt. Heerlijk eenvoudig, om vervolgens op te gaan in de songs die hij zelf componeerde, muziek die hij op het podium leeft. Veelal dorpsgenoten aanschouwden het en genoten. Eén dorpsgenoot voegde zich ‘on stage’: Michele Tuijp, zangeres van Lorem Ipsum, zong samen met Jan ‘Give what you got to give’.

In januari doet BLANKO met de clubtour een aantal podia in ons land aan, beginnend op 5 januari in Tivoli Utrecht. De donderdagavond in De Melkweg was een supervet voorproefje op wat komen gaat. Mocht BLANKO over een aantal jaren ‘shinen’ op de grote festivalpodia, kunnen deze bezoekers zeggen: wij waren er al bij toen het tweede album werd geboren.