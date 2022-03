Blijf de inflatie voor met slimme investeringsmethoden

De afgelopen tijd is de inflatie enorm gestegen. Daardoor vermindert langzaam maar zeker onze koopkracht. Dit geldt met name als je jouw geld op de bank zet, met de immens lage of zelfs negatieve rente. Misschien lijkt het alsof de huidige situatie niet te redden is, maar gelukkig zijn er manieren om toch de waarde van je geld te bewaren en zelfs te verhogen. Dit doe je door middel van investeren. Daarbij zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Je ontdekt hier welke vier investeringsmethodes momenteel populair zijn.

Aandelen



De eerste en meest bekende manier van investeren is door aandelen te kopen. Aandelen zijn uitgiftes waarbij jij eigenaar bent van een klein deel van een bedrijf. Indien het bedrijf goed presteert, wordt jouw aandeel meer waard. Aandelen hebben vaak een relatief hoge rendement, waardoor jouw geldwaarde sneller stijgt dan de inflatie. Echter is beleggen in aandelen ook risicovol, waardoor het slimmer is om, naast je aandelenpakket, gebruik te maken van opties, zodat er minder kans is dat het investeren slecht afloopt.



Staatsobligaties



De tweede investeringsmethode dieat relatief populair is, zijn staatsobligaties. Dit zijn leningen van overheden waar een bepaald rentepercentage tegenover staat. Daarnaast wordt een staatsobligatie meer waard als een land goed presteert. Daardoor is het mogelijk om op meerdere manieren een goed rendement te behalen. Staatsobligaties hebben echter vaker een laag rendement, waardoor ze niet zo winstgevend zijn, vergeleken met aandelen. Het voordeel van staatsobligaties is echter dat het beleggingsrisico klein is, waardoor ze een goede optie zijn om een portfolio te behalen waarbij er alleen maar gezonde risico’s worden genomen.



Cryptovaluta



De meest recente methode van investeren is door middel van het beleggen in cryptovaluta. Het is belangrijk om te vermelden dat deze methode van investeren het meest risicovol is op deze lijst. De prijsfluctuaties zijn namelijk erg extreem met cryptovaluta. Het is niet ongehoord dat een cryptomunt haar waarde met 20% op een dag ziet verminderen. Dit betekent echter wel dat de winst ook gigantisch hoog kan zijn. Maar met deze optie is het ook van belang dat je goede kennis hebt van de markt. Dit kost vaak veel energie. Daarom is dit een wijze van investeren die voor de meeste mensen af te raden is



In kleine bedrijven



Tot slot is ook het investeren in kleine bedrijven een uiterst populaire manier om ergens geld in te beleggen. Veel mensen willen namelijk iets goeds doen voor het lokale bedrijfsleven. Daarom zoeken ze naar passievolle mensen met interessante projecten die een geldschieter nodig hebben. Wanneer het project succesvol is, krijgt de belegger een mooi bedrag terug uit deze investering. Daarnaast is op een lokaal niveau de kwaliteit van leven verbeterd. Echter vereist ook deze vorm van investeren uitgebreide kennis. Je moet immers goed herkennen welke projecten potentie hebben en welke kleine bedrijven waarschijnlijk juist niet succesvol worden. Daardoor is ook deze investeringsmethode voornamelijk geschikt voor mensen die op dit gebied weten waar ze over praten. Desondanks is deze optie nog steeds interessant om te overwegen.