Blijf in beweging tijdens de Corona crisis

Laten we eerlijk zijn: tijdens de Corona crisis is het gewoon lastig om in beweging te blijven. Dat is helemaal niet gek, want vele mensen hebben hier last van. Mocht jij hier ook last van hebben, dan is het goed om te weten dat je bij lange na niet de enige bent. Zo’n pandemie is simpelweg uitputtend, vooral op mentaal vlak. Toch is het juist om deze reden een aanrader om wel goed te blijven bewegen tijdens de Corona crisis. Je verbetert hierdoor niet alleen je conditie, maar je voelt jezelf ook beter. Je maakt jezelf hierdoor mentaal beter bestand tegen de pandemie.

Partnercontent

Bestel daarom goede hardloopschoenen, of haal andere sportspullen in huis. Zoek een toegankelijke sport die je leuk vindt, zodat je zeker weet dat je ook aan het bewegen blijft.

Het belang van bewegen

Dat bewegen belangrijk voor je is, weet vrijwel iedereen. Niet voor niets wordt vanuit de overheid aangeraden om iedere dag minstens een half uurtje te spenderen aan beweging. Zo blijf je in een betere conditie. Maar bewegen doet veel meer voor je dan je misschien zou denken. Je conditie is niet alleen beter, maar heel je lijf voelt zich beter. Bewegen draagt bij aan een verbeterde weerstand, essentieel tijdens een pandemie. Je zit door veel bewegen niet alleen letterlijk beter in je vel, maar ook figuurlijk. Op mentaal vlak kun je veel meer aan. Zit je stil, dan ben je juist vatbaarder voor neerslachtige gevoelens en depressies. Goed bewegen maakt je weerbaarder, zowel op mentaal als op fysiek vlak.

Wat kun je gaan doen tijdens de Corona crisis?

Een pandemie is een onzekere tijd. Dat ondervinden we vooral tijdens de pieken, wanneer we in lockdown moeten en vele winkels gesloten zijn. Ook sportscholen moeten vaak hun deuren sluiten tijdens dit soort momenten. Bovendien zijn er ook een hoop mensen die zich op dit moment niet veilig voelen binnen sportscholen, vanwege het risico op besmettingen. Immers beschikt niet iedereen over een weerstand die een Corona infectie aan kan, om wat voor onderliggende redenen dan ook. In zulke gevallen zul je creatief bezig moeten zijn om iets te vinden wat je in beweging houdt tijdens deze pandemie. Hieronder zetten we een aantal suggesties voor je op een rij.

Hardlopen

In de eerste paragraaf hadden we het al over goede hardloopschoenen, en dat zeiden we niet zonder reden. Veel mensen zijn gaan hardlopen tijdens deze crisis, onder meer omdat sportscholen en diverse sportverenigingen gesloten moesten zijn tijdens de diverse lockdowns die we hebben ondergaan. Niet iedereen heeft ruimte binnenshuis om te sporten, dus dan ga je al snel op zoek naar een activiteit buiten. Hardlopen is ideaal. Het is de perfecte manier om je cardio intact te houden en jezelf gezond te houden. Het is fantastisch voor je conditie en bovendien kun je jezelf blijven uitdagen door steeds grotere rondes te lopen.

Bovendien is hardlopen een goede manier om even buiten te zijn. Tijdens de Corona crisis zitten we vaker binnen dan voorheen. Naar buiten gaan is goed voor de mens, maar helaas is dat nu even niet altijd mogelijk. Hardlopen is een goede manier om te bewegen en tegelijkertijd buiten te zijn. De buitenlucht doet de mens goed. Tevens kun je het leuk houden door bijvoorbeeld steeds andere routes te lopen of de auto te pakken om een leuk pad in het bos te ontdekken. Al snel wordt hardlopen onderdeel van je routine en blijf je het doen, zodat je in beweging blijft tijdens de pandemie.

Computerspelletjes

Bij het lezen van deze kop denk je misschien: hoe gaan computerspellen mij helpen om te blijven bewegen? Toch kan het een creatieve oplossing zijn als je op zoek bent naar beweging binnen. Mocht je beschikken over een Nintendo Switch, dan zou je bijvoorbeeld het spel Ring Fit kunnen aanschaffen. Dit spel houdt je op een leuke manier in beweging. Bovendien weet het spel je uit te dagen om te blijven bewegen en je scores te verbeteren. Het competitieve element in combinatie met RPG elementen houdt het leuk voor zowel sporters als gamers. Dit spel kan daarom een geinige manier zijn om binnen te blijven bewegen tijdens de Corona crisis.

Zoek een toegankelijke sport

Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren als het gaat om sporten. Waar de één het zowel leuk als gezellig vindt om te spelen in een voetbalteam, is de ander juist meer op zichzelf en is hiervoor een individuele sport meer geschikt. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar een toegankelijke sport. Dit kan op verenigingsniveau zijn, maar ook individueel is er genoeg te doen wat toegankelijk is. Zo blijf je ook bewegen tijdens lockdowns. Hardlopen is een goed voorbeeld van een toegankelijke sport, aangezien je naast goede hardloopschoenen en comfortabele kleding verder niets nodig hebt. Maar ook spullen zijn eenvoudig via webshops te bestellen. Wees creatief en bedenk hoe je jezelf in beweging gaat houden tijdens de Corona crisis.