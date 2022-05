Bloemenweelde in Kloosterhoftuin

In een ver verleden had ze een eigen bloemenzaak, maar inmiddels is Jacqueline Burghouts-Steur verzorgende IG bij de aanleunwoningen en flats van het Nicolaashof. Ondanks haar carrièreswitch lijkt de Volendamse geen afscheid te hebben genomen van de bloemenwereld.

Het bewijs is te vinden in de tuin van het Kloosterhof. Jacqueline toverde een oude fiets om in een kleurrijke bloemenoase. Als stralend middelpunt van de gezellige tuin steelt de versierde fiets nu de show.

Ook heeft Jacqueline de moeite genomen om de bloembakken op het pad dat eindigt met de bloemenfiets op prachtige wijze te vullen. De creatieve, natuurrijke initiatieven kunnen op goedkeuring rekenen van de bewoners.