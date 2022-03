Bob Dylan Revisited: Een zeldzaam kijkje in Bob Dylans brein

Liefhebbers van woordkunstenaar Bob Dylan verzamelden zich zondag in PX. Onder leiding van Frank Bond werd de unieke show ‘Bob Dylan Revisited’ opgevoerd. De voorstelling is een direct gevolg van Franks masterscriptie uit 2009, waarin hij aantoont waarom Bob Dylan relevant is voor de academische wereld.

Samen met singer-songwriters Roy de Smet en Jack Deen deelde Frank liedjes, verhalen, anekdotes, theorieën en conclusies over de mythe Bob Dylan. Frank noemde Bob Dylan een kunstvorm an sich, een uitspraak die op waardering van het belangstellende publiek kon rekenen.

De show is voor iedereen geschikt, ook voor mensen die geen fan van Dylan zijn. Na afloop van ‘Bob Dylan Revisited’ heb je in ieder geval een flinke portie waardering voor het werk van de muzikant. Of je de mens Bob Dylan zult waarderen is een ander verhaal. Frank, Roy en Jack zijn van plan de show vaker op te gaan voeren.