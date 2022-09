Van inheemse volkeren naar Volendamse hul

Boek van wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson met diverse klederdrachten gepresenteerd

Jimmy Nelson is wereldwijd bekend van het fotograferen van inheemse volkeren en van boeken als ‘Homage To Humanity’ en ‘Before They Pass Away’. Door corona kwam heel Nederland vast te zitten in eigen land, dus ook Jimmy. Het bracht hem tot een nieuw project: de streek- en klederdrachten van Nederland vastleggen. En dat leidde tot een nieuw boek: ‘Between the Sea and the Sky’. Afgelopen zaterdag zijn de boeken uitgedeeld aan betrokkenen en is een grote groepsfoto gemaakt met alle streek- en klederdrachten samen. Voor Jimmy en zijn team was dit project heel wat anders. Omdat het team al heel lang samen op reis ging naar verschillende volkeren en ze nu de schoonheid van hun eigen land zagen. Er zijn in totaal twintig verschillende streek- en klederdrachten vastgelegd, bijvoorbeeld die van Urk, Katwijk en Walcheren. Ook de Volendammer klederdracht is gefotografeerd. In oktober 2020 was Jimmy met zijn team hier. Exact een jaar geleden waren ze ook in Volendam en kreeg onze jonge Nivo-verslaggeefster de – zeldzame – kans om Jimmy te spreken.

Door Lisan Molenaar

Jimmy Nelson is een echte kunstenaar, hij ziet de mensen als kunst en niet zomaar als foto’s. Dat wil hij ook aan de rest van Nederland laten zien: ,,Het doel van dit project is aan alle Nederlanders laten zien hoe mooi Nederland is en hoeveel identiteit de mensen hebben. Ik probeer de manier van hoe mensen naar de klederdracht kijken te veranderen, want ik denk dat de meeste Nederlanders het al een beetje vergeten zijn.”

Gedurende de hele dag maakte Jimmy talrijke beelden. Uiteindelijk worden alle foto’s en films gebruikt voor meerdere uitingen. ,,We hebben een koffietafelboek gemaakt met een app, waardoor je het driedimensionaal kan meemaken, ook maken we een normale tentoonstelling met ingelijste foto’s. Daarnaast draait er vanaf 14 oktober een digitale all-immersive belevenis in Amsterdam.”

Zijn uitleg gaat gepaard met grote handgebaren. ,,In een zaal zo groot als een voetbalveld, met beamers op het dak, die films en foto’s projecteren op de muren. Je hoort muziek terwijl je alle beelden ziet, overal waar je kijkt.” Meer daarvan is te zien als je ‘Fabrique de Lumières Jimmy Nelson’ opzoekt. De show heet: The Last Sentinals; heroes near and far en heeft ook beelden van de Nederlandse drachten.

‘Stunning, beautiful’, klonk het, als Jimmy de portretten maakte. In het stadhuis van Edam werden tevens de hele dag verspreid foto’s gemaakt. Met zijn analoge camera is hij drie uur bezig geweest om iedereen vast te leggen. ,,Ik zie foto’s eigenlijk meer als kunst en door deze camera ziet het er meer uit als een schilderij. De foto’s worden gemaakt op film en niet op het digitale geheugen. Je moet daarom de film omwisselen, omdat er geen dubbele beelden op kunnen.”

‘Ik hou van het water! Met drie botters voeren we op het Markermeer en het was fantastisch’

Aan het einde van de middag stond een groep van wel dertig dorpelingen, getooid in de Volendammer klederdracht, onder aan de dijk. Om vervolgens het water op te gaan. Jimmy Nelson, die in de loop der jaren zoveel zag en intens beleefde, werd heel enthousiast. ,,Ik hou van het water! Met drie botters voeren we op het Markermeer en het was fantastisch. Mijn team, Stephanie en Kieke, voeren mee op een bootje om te filmen voor de digitale belevenis.”

Zelf zat Jimmy op één van de botters en maakte vanaf daar geweldige foto’s. ,,Ik ben eigenlijk al jaren verliefd op de Nederlandse klederdrachten, maar ik was altijd bezig met de hele wereld verkennen en daar fotograferen. En nu, door corona, zat ik hier in Nederland, dat was eigenlijk het startpunt van dit project. Volendam was een van de eerste plaatsen die we aandeden.”

Jimmy is niet bij elke stad of dorp twee keer geweest, maar bij Volendam wel: ,,Je hebt in het boek leidende hoofdstukken en Volendam heeft een grote rol daarin. Dus we zijn teruggekomen om nog meer te fotograferen. Ook is jullie dorp best wel bekend, de klederdracht is eigenlijk het stereotype van alle drachten.Toen ik meer klederdrachten ben gaan fotograferen, zag ik hoe mooi het eigenlijk is en wilde ik mijn foto’s naar een hoger niveau brengen.”