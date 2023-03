Algemeen

Boerenbende bij Kindcentrum Broeckie Kindcentrum Broeckie heeft elke maand een ander thema om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze maand is het thema lente. Hierbij knutselen de kinderen koeien, kunnen ze gras verkennen en zijn er beesten op de ramen geschilderd. Om dit thema echt tot leven te laten komen zijn er afgelopen week trekkers naar Broeckie gekomen. Drie boeren uit de regio werkten graag mee. ,,Ik vind dit gewoon heel leuk om te zien,’’ zegt boer Gijs Straver. De jongens kijken tevreden toe hoe de kinderen op hun trekkers klimmen. Gwen Barbiers, een van de medewerkers: ,,We hebben ook bijvoorbeeld het thema 'wonen' gehad, dan bouwen we in de zandbak met bakstenen en knutselen we huizen. Het is erg leuk.’’ Ze tilt nog een kind op de trekker. Die enthousiast begint te glimlachen. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.