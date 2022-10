Borstkankermaand bij Huis aan het Water

Oktober is de borstkankermaand. Waarom is er specifiek aandacht voor borstkanker? Omdat het de meest voorkomende vorm van kanker is onder vrouwen; 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker en vaak ook nog op relatief jonge leeftijd. Daarom is aandacht voor deze vorm van kanker belangrijk. Deze maand organiseren we een aantal extra activiteiten bij Huis aan het Water.

5 oktober omgaan met vermoeidheid bij kanker

Als je steeds erg moe bent, heeft dat veel invloed op je leven: op de situatie thuis, je relatie, sociale contacten en werk. Je kunt niet meer alles doen wat je vóór je ziekte deed. Dat kan erg frustrerend zijn. Het kan extra moeilijk zijn als je omgeving denkt dat je weer beter bent en verwacht dat je weer gewoon aan alles meedoet. Dat kan je het gevoel geven dat je niet begrepen wordt of onder druk staat. Meestal is er iets aan deze vermoeidheid te doen of kan je het dragelijker maken. Ank Harms (psychotherapeute) en Elly Blondeau (GZ-psycholoog) gaan met de deelnemers van deze avond dieper in op dit thema. Waardoor ben je moe? Wat houdt jouw vermoeidheid instant? Hoe kan je anders kijken naar je klachten en een negatieve spiraal doorbreken?

De inloop is om 18.30 uur, we starten om 19.00 uur. De toegang is gratis.

22 oktober Verwendag

Op 23 oktober staat een team van schoonheidsspecialisten, massage therapeuten, visagisten en andere specialisten klaar om mensen met kanker een heerlijke ontspannen verwendag te bezorgen. Na ontvangst met koffie / thee & zelfgemaakte lekkernijen starten de behandelingen om 10.00 uur. Je kunt drie behandelingen kiezen en je daarbij heerlijk ontspannen. Tussen de behandelingen door is er een gezellig samenzijn met elkaar en als het weer meewerkt kan je genieten in de tuin met een prachtig uitzicht over de Gouwzee. Daarnaast kan je meedoen aan een meditatie-les waarbij je tot helemaal rust kunt komen. Als afsluiting staat om 13.00 uur er een heerlijke lunch voor je klaar.

24 oktober 'De late gevolgen van borstkanker'

Op deze avond gaan we in op de late gevolgen van borstkanker zoals hormoontherapie en oedeemtherapie. Anti-hormonale therapie (ook wel: hormoontherapie) bij borstkanker werkt alleen als je een hormoongevoelige tumor hebt. De behandeling maakt de kans kleiner dat de kanker terugkomt, maar kan wel bijwerkingen geven. Of je daar last van krijgt en hoeveel last is per persoon verschillend. Het hoe en waarom en wat de alternatieven zijn als je last van bijwerkingen hebt wordt toegelicht door Sylvia Logher (verpleegkundig specialist oncologie mamma) en Elles Jonk en Marissa Steinmetz (beiden oncologisch specialist oncologie io) van het Dijklander Ziekenhuis toe. Daarnaast verteld Nathalie Kool over oedeemtherapie bij kanker. Zij vertelt hoe lymfeoedeem ontstaat, hoe kan je het herkennen, wat kan je eraan doen om het risico te verkleinen en wat je eraan doen als je het uiteindelijk hebt. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is om 19.00 uur, we starten om 19.30 uur. De toegang is gratis.

25 oktober 'Wat als je vrouw (borst)kanker heeft?'

Als partner en naaste van een borstkankerpatiënt speel je een belangrijke rol in de behandelingsperiode en in het (vaak lange) nazorgtraject. De impact van de (borst)kanker is groot.

Zowel de patiënt als de partner gaan een tijd met onzekerheden, boosheid en verdriet tegemoet.

Over die partners lees of hoor je maar weinig. Erover praten vinden ze lastig, het is immers geen onderwerp om met je vrienden in het café te bespreken. Liever blijven ze daarom wat op de achtergrond. Toch is dat onterecht want ook hun leven staat op zijn kop.

Daarover schrijft Jaap Luikenaar blogs en het boek ‘Man op de mammapoli.’ Je leest het met een lach en een traan, want je beleeft in die tijd toch ook mooie en grappige momenten. Hij zegt: ‘Ik ben geen psycholoog, heb ook geen witte jas, maar ben slechts ervaringsdeskundige. Ik wil laten zien hoe belangrijk partners zijn. (Borst)Kanker heb je immers samen. En als partners goed in hun vel zitten, komt dat ook de patiënt ten goede. Samen kun je er zo tijdens de (borst)kanker een liefdevolle periode van maken’. Op deze avond is ook Hidde Kooiker, één van onze psychotherapeuten aanwezig voor eventuele vragen. De inloop is om 19.00 uur, we starten om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Bovengenoemde activiteiten zijn niet alleen voor mensen die getroffen zijn door borstkanker, maar ook voor mensen met andere vormen van kanker omdat de impact van elke vorm van kanker groot is. Wil je deelnemen aan activiteiten? Dan kun je aanmelden door een e-mailtje te sturen naar:

info@stichtinghuisaanhetwater.nl