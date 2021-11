Borstvergroting nog altijd populair, steeds vaker met eigen vet

Hoewel nog steeds veel dames dromen van een grotere decolleté, twijfelen zij soms door de negatieve verhalen die wel eens voorbijkomen. Onveilige implantaten, die wil je logischerwijs niet in je lichaam hebben. Is het allemaal wel zo gevaarlijk als het lijkt of kiezen veel dames terecht steeds vaker als alternatief voor een borstvergroting met eigen vet?

Lipofilling: borstvergroting met eigen vet

Via slimme technieken is het mogelijk om een natuurlijke borstvergroting te ondergaan. Dit wordt ook wel lipofilling genoemd. Het vet wordt uit andere delen van het lichaam gehaald waar je overschot hebt, veelal de heupen, benen of buik. Dit vet wordt vervolgens gezuiverd en geïnjecteerd in de borsten.

Het voordeel is dat het om een lichaamseigen stof gaat, waardoor je zeker weet dat je lichaam goed zal reageren. De keerzijde is dat je met deze techniek je borsten slechts één cupmaat groter kunt maken. Dat zal niet voor iedereen voldoening geven.

Implantaten niet altijd onveilig

Wanneer je voorkeur uitgaat naar een borstvergroting met implantaten dan hoef je overigens niet meteen uit te gaan van allerlei doemscenario’s. Het is echter wel van belang dat je kiest voor een veilige kliniek waar de chirurgen officieel gecertificeerd zijn.

Wellness Kliniek, aanbieder van borstvergrotingen geeft aan: ‘In onze kliniek voeren we zowel borstvergrotingen met eigen vet als met implantaten uit. Bij deze laatste optie maken we gebruik van de veiligste implantaten op de markt, waaronder die van Laboratoires Arion, Natrelle, Mentor en Motiva. We kijken ook écht welke implantaten het beste bij je lichaam passen. Bovendien hanteren we de meest veilige operatietechnieken’.

Implantaten of natuurlijke vergroting

De kliniek voor esthetische chirurgie vult nog aan dat wanneer je een borstvergroting overweegt het slim is om borstvergroting foto’s te bekijken en goed na te denken over welke cupmaat bij je lichaam past. Uiteraard kun je je daarin ook laten adviseren, maar door zelf alvast onderzoek te doen kun je wellicht gemakkelijker de beslissing maken voor een borstvergroting met implantaten of juist een met eigen vet. Of misschien kijk je nog eens goed in de spiegel en ben je uiteindelijk toch tevreden met je huidige cupmaat.

Lipofilling ook voor het gezicht

Lipofilling, oftewel natuurlijk vergroten, is overigens geen onbekende techniek. Deze kan ook worden ingezet voor het opvullen van delen van het gezicht, zoals de lippen, jukbeenderen of rimpels in het voorhoofd. Je raakt er overigens geen kilo’s mee kwijt op andere delen van het lichaam, want er is maar een minimale hoeveelheid vet voor nodig.

Er zijn daarnaast ook fillers op de markt die gebaseerd zijn op hyaluronzuur (soms in combinatie met collageenstimulator), wat veel lijkt op een stof die in het lichaam te vinden is. Na enkele jaren wordt dit op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken. We vinden dit ingrediënt tegenwoordig ook regelmatig in serums en gezichtsmaskertjes.