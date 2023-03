Algemeen

Botters worden vaarklaar gemaakt voor Pieperrace Van de Volendamse vissersvloot van 200 botters zijn tegenwoordig nog slechts vier schepen over. In de Botterwerf werkplaats aan het Slobbeland wordt met man en macht gewerkt aan de resterende botters. Vrijwilligers en een enkele betaalde kracht maken de vaartuigen weer klaar voor de woeste wateren. Momenteel wordt gewerkt aan de ribben van een schip. ,,Sommigen kunnen nog hersteld worden, anderen moeten we vervangen", legt één van de krachten uit. ,,Daarna pakken we 'de huid' van het schip aan en als laatste de ruimen, waar vroeger de vangst werd opgeslagen." Op tijd voor de Pieperrace zullen de botters weer in het water te bewonderen zijn. In de zomer is het zelfs mogelijk om mee te varen op de ingezette botters. Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het herstel van de botter? Neem dan contact op met de Botterwerf.

