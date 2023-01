Bounce by Lize kerstmusical daverend succes

Maar liefst drie uitverkochte shows van Bounce by Lize betekenden vorige week topdrukte in De Jozef. De verlate kerstmusicals ‘De sterren van de hemel’ bleken een enorme aantrekkingskracht te hebben op geïnteresseerde ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms en tantes.

De kerstmusical – geschreven door niemand minder dan Carlo Boszhard – werd opgevoerd door de kinderen uit de Bounce Musical Groep. De danseresjes uit de speciaal opgericht groep zitten in de leeftijdsgroep van acht tot en met twaalf jaar.

In totaal werden drie shows opgevoerd, bij iedere show dansten telkens nieuwe dansgroepen. Het jongste danseresjes was slechts anderhalf jaar jong en de oudste deelnemende groep was de zumba en 30+ streetdancegroep. Álle shows waren uitverkocht. Sommige mensen kwamen zelfs naar meerdere shows kijken!