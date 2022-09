Bouw -en Handelsonderneming M. Havik BV: Méér dan alleen een circulair sloopbedrijf

Sinds Martien Havik meer dan 50 jaar geleden – aan de Fortweg 3 in Kwadijk – zijn Bouw- en Handelsonderneming M. Havik BV oprichtte, heeft het bedrijf een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Nadat Havik grote regionale bekendheid vergaarde als houthandel, (circulaire) sloper en grondbedrijf, brengt het bedrijf graag haar grote mogelijkheden in bouwmaterialen, buitenverblijven en staalconstructies onder de aandacht. ,,We blijven onbeperkt slopen, maar willen graag laten zien wat we allemaal nog meer kunnen”, zegt Chiel Havik, zoon van Martien, en huidig directeur.

Vrijwel iedereen in de regio kent het kenmerkende groene materieel van Havik dat veelvuldig wordt ingezet bij groot- en kleinschalige grond en sloopwerkzaamheden. Iedereen die Havik inschakelt, is er van verzekerd dat dit zoveel mogelijk circulair gebeurt. Duurzaam slopen is sinds enkele jaren speerpunt van Havik. Chiel beaamt dit. ,,We hebben de oude Seinpaal in Volendam stap voor stap ontmanteld. De materialen hebben we gedemonteerd, gepakketteerd en vervolgens naar Borculo gebracht. Daar worden ze weer opgebouwd tot een evenementenhal. Sowieso vinden veel bouwmaterialen uit sloopobjecten bij ons een tweede leven. Als je voor een aanbouw bijvoorbeeld een stalen balk nodig hebt, kan je die natuurlijk nieuw laten maken voor relatief veel geld. Wat slimmer is: je kan ook hier even komen kijken of wij er nog eentje gebruikt hebben liggen. Dan ben je voor aanzienlijk minder geld klaar.’’

‘Niet iedereen weet het, maar we helpen ook vaak particulieren uit de brand’

Havik hanteert overigens zeker niet alleen de sloopkogel, maar heeft tegelijkertijd ook een sterke drang tot creatie. Chiel vertelt: ,,Iedereen weet wel dat we veel slopen. Maar we maken ook veel gevel- en staalconstructies. Daarin zijn we behoorlijk groot en in heel Nederland actief. We zijn niet alleen goed, maar vaak ook voordeliger. We hebben alleen hier al 100 ton gebruikt staal liggen waar we uit kunnen putten. Als iemand wel nieuw staal wil: geen probleem. Ook dan zijn we voordeliger in prijs. We verkopen en monteren duizenden tonnen staal per jaar en zijn daarom altijd concurrerend in de prijs. Daarnaast kunnen aannemers en particulieren gewoon langskomen voor het afhalen van hout, plaatmateriaal. De groothandel is OSB spaanplaat en MDF platen. Die worden desgewenst op maat gezaagd. Ook hier geldt: we kopen gigantische partijen op bij de grotere fabrikanten. Daarom zijn we echt 30- tot 40% goedkoper dan andere partijen. Daardoor weten veel aannemers, handelaren en particulieren al de weg naar Havik te vinden.’’

‘We zijn vaak met onze partijhandel met twee vingers in de neus de goedkoopste’

Havik staat logischerwijs al jaren onder de sneltoets bij vele aannemers. Niet alleen vanwege de scherpe materiaalprijzen, maar ook omdat Havik ze vaak uit de brand helpt. ,,We hebben containerauto´s, kraanauto´s, diepladers en opleggers. Als een aannemer een sloopklus in – bijvoorbeeld – de binnenstad van Amsterdam heeft, dan scheelt het gigantisch als wij even meehelpen. Anders moeten ze honderd keer het trappetje op en af. Tegen al die aannemers zou ik willen zeggen: aarzel niet, bel ons. Wij komen mét kraan en mét container. Niet iedereen weet het, maar we helpen ook vaak particulieren uit de brand. Die kunnen ons ook altijd bellen voor slopen van vloeren, badkamers, keukens, noem maar op. We slopen namelijk alles! Van complete fabrieken, en huizen, tot aanbouwtjes en keukentjes. Geen probleem!’’

Over particulieren gesproken. Chiel heeft sinds enkele jaren een nieuwe tak aan zijn al omvangrijke onderneming toegevoegd en is inmiddels ook erkend dealer van Trendhout buitenverblijven. ,,We zijn door Trendhout -een topmerk- gevraagd om exclusief dealer voor deze regio te worden. Bij bijvoorbeeld Hotel van der Valk in Katwoude hebben we zo’n mooi buitenverblijf gerealiseerd. We leveren niet alleen alle materialen, maar kunnen desgewenst ook voor plaatsing zorgen. Iedereen die binnenkomt, kan zelfs binnen een uurtje weer met een volledig uitgewerkte 3D impressie én een offerte de deur uitlopen.’’

De energieke Chiel heeft onbeperkt stof om over te praten. Niet zo gek: Havik is een dynamisch bedrijf waar veel gebeurt en nog meer gedaan wordt. De aankomende jaren hoopt hij gestaag door te kunnen groeien. ,,In januari 2023 is onze nieuwe loods klaar en houden we een open dag op het terrein. Door het aantrekken van de juiste mensen, hopen we rustig door te kunnen groeien. We blijven een familiebedrijf waar je ook een leuke boterham kunt verdienen. Voor goede timmermannen hebben we iedere dag weer andere uitdagende renovatieprojecten. Vakslopers zijn ook altijd welkom. Geen dag is hetzelfde bij Havik!”

www.mhavik.nl