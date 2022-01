Bouw tijdelijke brandweerkazerne Edam gestart

Op het parkeerterrein naast de bibliotheek Edam wordt momenteel gewerkt aan een tijdelijke brandweerpost. De ‘pop-up’ kazerne zal voor maximaal vijf jaar gebruikt gaan worden door de brandweer.

Volgens de gemeente neemt de brandweer in mei zijn intrek in de nieuwe kazerne. Het framewerk van het pand is al te zien aan de Dijkgraaf Poschlaan. De tijdelijke kazerne is zo opgebouwd dat het weer simpel af te breken is wanneer de definitieve kazerne in Kwadijk gereed is.

Begin december 2021 werd getekend voor een nieuwe brandweerkazerne in Kwadijk. De bouw van dit nieuwe onderkomen zal de komende zomer starten.