Bouw van nieuw Gemaal Monnickendam

Overtollig regenwater kon het HHNK tot voor kort maar op twee plekken uit de provincie malen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag worden twee nieuwe boezemgemalen gebouwd.

Gemaal Schardam is in 2017 in gebruik genomen en in januari 2020 is de bouw gestart van gemaal Monnickendam. Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort zijn in januari gestart met het plaatsen van damwanden langs de Nieuwendam en het aanbrengen van een laag zand naast de dam om op de locatie van het gemaal de grond voor te belasten.

Later in 2020 start de bouw zelf en worden kabels en leidingen verlegd. Om het werk mogelijk te maken is het fietspad verlegd. Het wegverkeer en de bussen maken van eind 2020 tot eind 2021 gebruik van een brug die over het werk op de dam wordt gelegd.