Bouw van vrijstaande villa op het Gouwtje

Op het Gouwtje wordt in een moordend tempo het stalen geraamte van een grote vrijstaande villa voor Marco en Rens Kras en hun 5 kinderen opgebouwd. Door Van Dijk Bouw wordt deze woning gebouwd, en dat is voor hen een ‘thuiswedstrijd’, want de werkplaats ligt er vlak naast. Nadat er eerst een grote bouwsteiger rond de bouwlocatie was geplaatst is twee weken geleden gestart met de opbouw van het stalen geraamte van de woning.

Bij de bouwvakkers komt hier ‘het kind naar boven’, want het heeft veel weg van het vroegere speelgoed Meccano, waarmee men met de stalen strips en plaatjes dingen in elkaar kon schroeven. Maar dan nu in het groot. Het stalen frame was woensdag al tot op de eerste verdieping gevorderd en bijna gereed. Er komt nu nog een kleinere etage bovenop.