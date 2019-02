Bouw woningen in deelplan Keetzijde vordert gestaag

De bouw van de woningen in fase 5 van De Broeckgouw (deelplan Keetzijde) vordert gestaag. In februari 2017 is Koning Bouw gestart met de bouw van 24 huurwoningen (aan het Lissabon) en 58 rijtjeswoningen (aan het Genua en Signapore). Hier wordt nu de laatste hand aan gelegd en binnen afzienbare tijd zullen de laatste woonhuizen opgeleverd worden. Zo’n beetje de helft van de 88 woningen die hier komen te staan, zijn inmiddels bewoond. De verschillende gevels van de woningen zorgen voor een hele mooie aanblik. Het parkeerterrein is ruim van omvang en is achter de rijen woningen aangelegd, waarbij stalen bogen en hekken voor een afscheiding zorgen.

Er worden ook op 6 kavels in eigen beheer vrijstaande villa’s gebouwd. Door de vakmensen van Klies & Jozefbouw zijn er inmiddels twee opgeleverd en een derde is in aanbouw. De woonwijk Keetzijde is alleen via een toegangsweg vanaf de Keetzijde bereikbaar.