Bouwteam Gymsportcentrum werkt aan unieke groenbekleding

Het bouwteam van het gloednieuwe Gymsportcentrum in de Broeckgouw is aanbeland op het spannendste onderdeel. De complete zijkant van het futuristische bouwwerk wordt bekleed met speciale grasmatten. En vanwege de hoek van 60 graden, betreft dit een unieke klus.

Nooit eerder werd in Nederland een grasmat op een dusdanig stijl oppervlak gemonteerd. Vanwege de vele risico’s die bij dit gedurfde project komen kijken is eerder al een proefopstelling van de klus gemaakt. De grasbodem heeft het afgelopen jaar tijd gehad om vast te groeien aan een speciaal wapeningsnet.

Daarnaast zitten er verankeringspunten in de gevel, met strippen eroverheen zodat het gras ook tegen de wind bestand is. Ook beschikt het gymsportcentrum – vanwege de schuinte - over een geïntegreerd bewateringssysteem. Simpel regenwater zou te snel naar beneden lopen en dus niet afdoende zijn.