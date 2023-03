Algemeen

Bowlen met 't Nest Vorige week hadden de deelnemers van bowlen ´t Nest hun jaarlijkse bowlingavond. Op negen volle banen werd gebowld, sommige met hekjes en sommige zonder. Op alle banen was begeleiding aanwezig om te helpen met de regels en het lezen van de namen, voor wie dat niet kon. Na afl oop kon in een apart zaaltje genoten worden van drankjes en een lekkere bitterbal. De muziek stond op hoog volume met natuurlijk de carnavalsmuziek en feestnummers. Lekker dansen, zingen en de polonaise met z´n allen. Het was weer een super geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar voor de groep. Namens de deelnemers: dank voor de inzet van alle vrijwilligers die er waren op zaterdagavond. Zonder jullie had het niet gekund. |Doorsturen

