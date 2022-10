Bij finale landelijke vaardigheidstoets klasse 112 in Bedum

Brandweer Marken/Volendam derde van Nederland

Bedum in Groningen was zaterdag 24 september de plaats waar een landelijke finale vaardigheidstoets in de klasse '112' werd afgenomen. Een combinatie van brandweer Marken/Volendam is tijdens deze finale als derde geëindigd. Een geweldige prestatie voor de ‘PalingBeren’.

Het combiteam van Marken/Volendam bestond uit Pouwel van Altena, Justin Zeeman, Johan Uithuisje, Peter Guijt, Dennis Boes, Marc Bont en Pieter Jan Teerhuis.

Scenario

Bij een trouwerij was een auto achterop een trailer met zoutzuur gereden. Een achteropkomende auto botste vervolgens tegen de eerste auto aan en kwam tegen een boom tot stilstand. Een visser die aan het vissen was langs de waterkant viel van schrik in het water. Uiteindelijk bleken er twee personen bekneld te zitten en een gewonde betrokken te zijn.

Op de posten Aalsmeer en Katwijk na wisten alle ploegen het incident binnen de gestelde tijd of te ronden. Van de Jury kreeg post De Beerzen de hoogste score en werd landskampioen 112. Tweede werd een damesteam van de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost en Marken/Volendam werd derde.

De vaardigheidstoetsen werden georganiseerd onder auspiciën van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) en in samenwerking met de medewerkers van de brandweer Bedum.

Top 3:

1. De Beerzen, 1.656 pt

2. VRBZO, 1.617 pt

3. Marken/V'dam, 1.609 pt