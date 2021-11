Breuk coalitie over Lange Weeren en de Purmer

LijstKRAS heeft het college de wacht aan gezegd op de dossiers van de Lange Weeren en de Purmer. In beide dossiers handelt het college min of meer op eigen houtje. LijstKRAS gaat absoluut niet mee met de keuze van het college om wat betreft de Lange Weeren alleen met Scholtens in zee te gaan.

Lange Weeren dossier zorgt voor breuk coalitie

De presentatie die daar van vertoond is, is onacceptabel voor LijstKRAS. 1050 woningen op nog geen 27 hectare terwijl het college daarvoor had vastgehouden aan maximaal 740 woningen. Heel weinig plaats voor starters, een zeer smalle afscheiding van bestaande bebouwing, werkbusjes liever niet in de Lange Weeren en ga zo maar door.

Wat betreft de Purmer gaat het college voor een optie die ook ruimte biedt voor uitbreiding ten behoeve van Zaandam en Purmerend.

Het college kan de rit gewoon uitzitten maar hoeft dus niet rekenen op een akkoord van LijstKRAS m.b.t bovenstaande dossiers.

Lijst Kras