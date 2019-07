Brons op NK voor Jessica Schilder

Jessica Schilder is bij het NK Atletiek voor senioren derde geworden op het onderdeel kogelstoten. De twintigjarige Volendamse reikte met haar kogel in de zesde en laatste poging tot 16,14 meter. Vorig jaar werd zij verrassend tweede met 15.70 meter.

Jessica keerde gezien de omstandigheden tevreden terug uit Den Haag. ,,De ring was verre van optimaal. Er zat ook een verhoging in en daar had ik met mijn draaitechniek best last van. Ik moest mezelf aanpassen, net als de nummer vier. Het ging er om wie zich het beste kon aanpassen, we zijn ongeveer even sterk, dus het voelde als een overwinning dat ik brons won.”

Melissa Boekelman won goud, in 17.70 meter. ,,De nummers één en twee hadden met hun aanglijtechniek minder last van deze ring en gaven zelf ook aan dat wij belemmerd werden. De organisatie gaat er voor volgend jaar, als het op dezelfde baan wordt georganiseerd, iets aan doen.”

,,Je bent gespannen in zo’n wedstrijd, mijn lichaam doet daarna altijd pijn, maar nu nog meer, vanwege die aanpassing. Dit was het laatste piekmoment. Ik stoot nog een paar kleine wedstrijden, waar geen spanning op zit.”



Foto: Bjorn Parée