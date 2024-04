,,Geen conflict te klein: laat BeterBuren helpen”

Bruggen bouwen in Edam-Volendam

Onenigheid tussen buren komt overal voor, Edam-Volendam vormt daarop geen uitzondering. Dankzij BeterBuren, een organisatie die gespecialiseerd is in het ondersteunen van gesprekken bij dergelijke ruzies, vinden veel buren weer samen de weg naar vrede. ,,Wij faciliteren de bemiddeling tussen buren wanneer samenleven moeilijk wordt,” legt Inez De Jaegher, projectleider van BeterBuren, uit. Met een team van twaalf vrijwillige bemiddelaars zetten zij zich in om de harmonie binnen de gemeenschap van Edam-Volendam te herstellen. Hoewel het team al twaalf bemiddelaars uit de regio telt, is BeterBuren nog altijd op zoek naar een eerste vrijwilliger uit Volendam. ,,Bemiddelaars uit Volendam zouden een enorme aanwinst zijn,” benadrukt Inez. ,,Er valt veel van hen te leren.”

De aanpak van BeterBuren is zowel direct als discreet. Wanneer een conflict gemeld wordt, bezoekt een duo van bemiddelaars de betrokken partijen. ,,Na het eerste gesprek met de melder bezoeken we vaak onaangekondigd de tweede buur,” zegt Joop Nijboer, een bemiddelaar uit Edam. ,,Dit directe contact is essentieel. De eerste reactie is verrassend, maar het stelt ons in staat om snel in te grijpen. Door spontaan en onpartijdig de dialoog aan te gaan, proberen we de tweede buur aan te moedigen deel te nemen aan een bemiddelingsgesprek, dat plaatsvindt op een neutrale locatie binnen de gemeente.”

Joop benadrukt het belang van deze gesprekken: ,,In dorpsgemeenschappen wordt veel over elkaar gesproken, maar echte open gesprekken zijn zeldzaam.” Zij beschrijft hoe door open dialoog en begrip voor de situatie van de ander, vaak een handreiking kan worden gedaan. ,,Het gaat niet alleen om een te hoge heg of een luidruchtige hond, er zit vaak meer achter. We stimuleren mensen om zich open te stellen en echt in gesprek te gaan. Vaak lukt dat. Degene die ons benadert heeft immers al de eerste stap gezet door het conflict bespreekbaar te maken.”

Gesloten gemeenschap

De aanpak van BeterBuren heeft succesverhalen opgeleverd, maar vanwege vertrouwelijkheid die Joop en haar collega’s hanteren, zien die verhalen zelden het daglicht. ,,In Edam-Volendam beschikken we over twaalf bemiddelaars, maar tot onze spijt hebben we nog niemand uit Volendam kunnen werven,” vertelt Inez. ,,Hoewel onze bemiddelaars regelmatig conflicten in Volendam bemiddelen, moeten we de eerste vrijwilliger uit deze gemeenschap nog verwelkomen. Volendam is uniek in dit opzicht; het is een hechte en gesloten gemeenschap, wat mogelijk een rol speelt in de moeilijkheid om bemiddelaars uit deze plaats te vinden. Wij geloven echter dat we veel kunnen leren van collega’s uit Volendam. Mensen uit deze gemeenschap hebben een diep begrip van lokale omstandigheden. Die kennis in combinatie met de training die al onze bemiddelaars ondergaan, zouden Volendamse bemiddelaars een fantastische aanvulling zijn op ons team.”

Preventie

BeterBuren gaat verder dan alleen bemiddelen; ,,We bieden ook preventieve ondersteuning door middel van coaching en workshops. Ons doel is dat mensen zich voldoende vertrouwd en veilig voelen om zelf actie te ondernemen bij het oplossen van conflicten,” legt Inez uit. ,,Hiermee willen we bijdragen aan een gemeenschap waarin inwoners goed zijn voorbereid op toekomstige uitdagingen. Wij bieden onze bemiddelaars een reeks relevante opleidingen en cursussen aan, geheel kosteloos. Deze trainingen variëren van gesprekstechnieken tot het omgaan met boosheid en meer.”

BeterBuren wil haar zichtbaarheid vergroten en de drempel voor het zoeken van hulp verlagen. ,,We hopen dat meer mensen de moed zullen vinden om ons te bellen, in plaats van te wachten tot problemen escaleren,” stelt Joop. Voor diegenen in de gemeenschap die sceptisch zijn over bemiddeling, voegt ze toe: ,,Probeer het eens; neem het heft in eigen handen en zie wat een gesprek kan bewerkstelligen. Het is altijd de moeite waard.”