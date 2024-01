Budocentrum Fun & Fit start met zelfverdediging voor 7 tot 10-jarigen

De afgelopen weken zijn er op verschillende basisscholen in Edam-Volendam lessen zelfverdediging gegeven. Door het grote aantal enthousiaste ouders en kinderen is er nu door Budocentrum Fun & Fit besloten om hun huidige lesaanbod verder uit te breiden en deze lessen ook aan te gaan bieden in de dojo in de ETB Sombroek Sportcampus.

Tijdens de lessen leren kinderen meer dan alleen fysieke vaardigheden. Het versterkt namelijk ook zelfvertrouwen, discipline en strategisch denken. Met effectieve technieken en op speelse wijze leren zij zichzelf te beschermen. Daarnaast ontwikkelen ze mentale weerbaarheid om met allerlei uitdagingen om te kunnen gaan. Of dit nu gaat om pestkoppen op school, onbekenden op straat of (andere) onveilige situaties. De trainingen geven kinderen de gereedschappen om vol vertrouwen de wereld tegemoet te gaan en zichzelf steeds verder te ontwikkelen.

Fun & Fit had al een aanbod voor jongeren van 11 t/m 16 jaar. Voor de categorie 18+ zijn er lessen Budofit, judo, Tai-Jutsu of Tai Chi. Daarin komen natuurlijk ook veel aspecten van weerbaarheid en zelfverdediging aan de orde. Nu komt daar dus ook een jongere groep bij. Hoofdtrainer Michel Posthumus: ,,Tijdens de lessen op de basisscholen in Edam-Volendam bleek dat er veel interesse was voor zelfverdediging voor de jongere leeftijdsgroepen. Na de lessen zijn ook veel ouders en leerkrachten naar mij gekomen met de vraag of wij daar iets in konden betekenen. Het antwoord is natuurlijk ja. Als vereniging willen we graag ons steentje bijdragen aan een betere wereld en als we op deze manier kinderen kunnen helpen, dan doen we dat.” Op de website van Fun & Fit is meer informatie beschikbaar en kunnen ouders hun kinderen aanmelden voor een proefles https://funenfit.com/