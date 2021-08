Buitenspeeldag Alliantie Kansrijk in de Waterdam groot succes

Vorige week vond in zwembad de Waterdam een bijzonder leuk initiatief plaats. In samenwerking met Alliantie Kansrijk werd op het buitenterrein van het zwembad een gezellige buitenspeeldag georganiseerd. Het goedbezochte evenement werd uiteindelijk een kleine versie van de Olympische Spelen.

Nog ruim voor de aanvang stonden al 25 kinderen tussen de zes en zestien jaar aan de poort van de Waterdam te voelen. Terwijl de deelnemers eerst even een duik in het buitenbad namen, bouwden de medewerkers van Alliantie Kansrijk de speelvelden en baden op.

Eenmaal na het eerste fluitsignaal werd er fanatiek gestreden om de eeuwige roem. Overal was aan gedacht: paaltjesvoetbal, hockey, bommetjes in het zwembad, duiken, badminton, baantjes zwemmen en er stond zelfs een springkussen in het grasveld. De kinderen en organisatie kijken terug op een geslaagde middag onder de zon.