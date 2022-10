Burgemeester bezoekt diamanten bruidspaar Tuijp-Tuijp

Na een verkeringsperiode van vier jaar werd er een huis gekocht in de Mgr. C. Veermanlaan, maar op aandringen van de moeder van Aal werd er nog gewacht met trouwen. ,,Er moest namelijk eerst een stukje hypotheek afgelost worden.”

Aal heeft tot haar trouwen gewerkt en daarna gezorgd voor het huishouden en voor haar drie kinderen, en later zeven kleinkinderen. Teun is begonnen als staalbewerker in Monnickendam, heeft later bij Thoom Huug en Bart Smit gewerkt en heeft veel gedaan voor de RKAV.

Teun en Aal, inmiddels 86 en 84 jaar oud, zijn nog goed van gezondheid en zondag 2 oktober wordt het jubileum gevierd in de Jozef met de familie en de buren. ,,We gaan er een mooi feest van maken.”