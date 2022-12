Burgemeester feliciteert 60-jarig echtpaar Tol-Dijkgraaf

Woensdag bracht burgemeester Sievers een felicitatiebezoek aan het echtpaar Tol-Dijkgraaf. Dit ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum. Cor Tol (89) en Willie Dijkgraaf (85) zijn 60 jaar geleden in december getrouwd voor de wet en twee maanden later voor de kerk.

Cor is na de ambacht afgereisd naar Baarle-Nassau om kloosterbroeder te worden. Na acht jaar besloot hij het over een andere boeg te gooien en is hij als metaalbewerker in het Dok te Amsterdam terechtgekomen. Cors zus was bevriend met Willie, zo heeft hij zijn toekomstige vrouw leren kennen.

Willie is coupeuse maar heeft nooit bij een werkgever gewerkt. Wel heeft zij veel thuis gewerkt, bovendien nam zij de zorg van hun vijf kinderen grotendeels voor haar rekening. Inmiddels zijn er elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.